Dwayne Johnson è l'attore più pagato di Hollywood per il secondo anno consecutivo

Di Pietro Ferraro giovedì 13 agosto 2020

The Rock, Ryan Reynolds e Marl Wahlber guidano la classifica di Forbes degli attori più pagati di Hollywood.

Il divo Dwayne The Rock" Johnson mantiene il titolo di attore più pagato per il secondo anno consecutivo. A riferire la notizia Forbes che piazza Johnson in cima alla lista degli attori con i compensi più alti percepiti in quel di Hollywood.

Tra il periodo di giugno 2019 e giugno 2020 The Rock ha guadagnato $ 87,5 milioni, per comprendere l'elevata "bancabilità" cinematografica dell'ex wrestler, solo per Red Notice, il thriller d'azione di Netflix che vedrà Johnson recitare al fianco di Ryan Reynolds aka Deadpool e Gal Gadot aka Wonder Woman ha percepito un compenso di 23,5 milioni. Il secondo attore più pagato di Hollywood è Ryan Reynolds con 71,5 milioni di dollari, l'attore di Deadpool e Detective Pikachu ha accumulato compensi di rilievo grazie ai suoi recenti lavori per Netflix, che oltre a "Red Notice" includono il 6 Underground di Michael Bay e un terzo progetto attualmente in lavorazione.

Il podio è completato da Mark Wahlberg con 58 milioni, anche in questo caso c'è un titolo Netflix, Spencer Confidential, nel carnet dell'attore. Ben Affleck, Vin Diesel, l'attore di Bollywood Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler e Jackie Chan completano la top 10, con i primi dieci che hanno complessivamente accumulato compensi per 545 milioni.

Dwayne Johnson ha fatto il suo debutto nella classifica nel 2016 con compensi percepiti per 64,5 milioni di dollari, e da allora è iniziata la scalata per l'attore che ha inanellato una serie di successi per il grande schermo a partire da Fast & Furious 8 (1 miliardo e 236 milioni) e passando per Jumanji - Benvenuti nella giungla (962 milioni), Rampage - Furia animale (428 milioni), Skyscraper (305 milioni), Fast & Furious - Hobbs & Shaw (760 milioni) e Jumanji: The Next Level (800 milioni) con una sola battuta d'arresto registrata con il remake Baywatch che ha incassato " solo" 177 milioni da un budget 65 milioni. Oltre a "Red Notice" vedremo Johnson l'anno prossimo al fianco di Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise e nei panni di Black Adam, iconica nemesi di Shazam, nell'omonimo film dell'UEDC in arrivo nel 2021.

Johnson si è mosso bene anche al di fuori del grande schermo, vedi "Project Rock", linea di abbigliamento di grande successo lanciata dall'attore e l'acquisizione il 2 agosto 2020, come parte di un consorzio guidato costituito con Dany Garcia e Gerry Cardinale della X Football League (XFL) per 15 milioni di dollari.