Dreambuilders - La fabbrica dei sogni: nuovo trailer italiano del film animato al cinema dal 10 settembre

Di Pietro Ferraro giovedì 13 agosto 2020

Il 10 settembre arriva nei cinema italiani il film d'animazione danese codiretto dal regista di "Barry, Gloria e i disco worms".

Bim Distribuzione ha reso disponibili un trailer italiano ufficiale e una locandina di Dreambuilders - La fabbrica dei sogni, un nuovo film d'animazione di produzione danese in arrivo nei cinema italiani il 10 settembre. Il film si concentra su Minna, una giovane ragazza che abusa della sua ritrovata capacità di creare e controllare i sogni di altre persone per insegnare qualcosa alla sua fastidiosa sorellastra.

La trama ufficiale:

Minna vede la sua vita completamente cambiata quando suo padre decide di invitare la sua nuova fidanzata a vivere insieme nella loro casa in campagna. Minna non immagina che dovrà fare i conti con la figlia della donna. La sua “nuova sorella” è molto diversa da lei, viene dalla città, è attiva sui social network e odia Viggo, il simpatico criceto di Minna. Quando Minna trova un modo per accedere nel mondo onirico e interferire con i sogni della sorellastra, pensa di aver finalmente risolto il suo problema. Ma la ragazza ancora non sa che intromettersi nei sogni altrui a volte può portare a conseguenze disastrose.

Il film è codiretto da due esperti di effetti visivi: l'esordiente Kim Hagen Jensen che in precedenza ha collaborato all'animazione di Charlie - Anche i cani vanno in Paradiso e curato gli effetti visivi di Asterix e i vichinghi, e Tonni Zinck coregista del film d'animazione Barry, Gloria e i disco worms e supervisore agli effetti visivi dell'horror Neon Demon di Nicolas Winding Refn.