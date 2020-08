Mulan: nuovo trailer ufficiale per l'uscita su Disney +

Di Pietro Ferraro giovedì 13 agosto 2020

Disney + rivela un nuovo trailer del remake live-action "Mulan" in arrivo sul canale streaming il 4 settembre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney ha reso disponibile un nuovo spettacolare trailer ufficiale del remake Mulan che annuncia l'uscita del film direttamente sul canale streaming Disney + il prossimo 4 settembre.

Il nuovo trailer di Mulan potrebbe aver fugacemente rivelato un potenziale sostituto ad un amato personaggio del film animato del 1998, il drago Mushu (doppiato da Eddie Murphy nell'originale e da Enrico Papi nell'edizione italiana) che i realizzatori del film hanno deciso di non includere nel remake. Si è ipotizzato a più riprese che Mushu potesse diventare una fenice nella versione live-action, proprio quella che si vede volare nel riflesso sulla lama della spada di Mulan alla fine di questo nuovo trailer, naturalmente si tratta di ipotesi non confermate e la fenice che vediamo nel filmato potrebbe avere tutt'altro ruolo nel film.

Il nuovo Mulan presenta molte differenze rispetto al classico animato del 1998. Resta la digressione fantasy, ma il film ha un approccio più realistico, non sarà un film musicale e come abbiamo accennato non ci sarà Mushu, assenza spiegata in una dichiarazione dalla regista Niki Caro, le cui parole potrebbero anche confermare il ruolo della Fenice nel film.

Penso che tutti possiamo affermare che Mushu è insostituibile. In questo film c'è un rappresentante della creatura, una rappresentazione spirituale degli antenati, e in particolare della relazione di Mulan con suo padre.

Il nuovo Mulan non includerà alcuni personaggi del film animato, ma in compenso ne introdurrà diversi nuovi di zecca come il comandante Tung e mentore di Mulan (Liu Yifei) interpretato da Donnie Yen e Xian Lang, interpretata da Gong Li, descritta come una potente strega.

La trama ufficiale di Mulan:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Niki Caro dirige da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek. Il cast vede protagonisti anche Jason Scott Lee come Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui e Jet Li nei panni dell'Imperatore.