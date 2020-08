Tenet: nuove locandine ufficiali del film di Christopher Nolan al cinema dal 26 agosto

giovedì 13 agosto 2020

Il regista di "Dunkirk" e "Inception" torna sul grande schermo con un misterioso thriller fantascientifico interpretato da John David Washington e Robert Pattinson.

Tenet è programmato nei cinema italiani per il 26 agosto e nel frattempo Warner Bros. ha reso disponibile un set di nuove locandine ufficiali di questo atteso e misterioso thriller fantascientifico di Christopher Nolan (Dunkirk, Interstellar, Inception) girato in sette nazioni differenticon un mix di IMAX® e pellicola in 70mm.

Su Twitter è stato pubblicato un commento su un'anteprima del film in cui l'utente "ljwr_Lewis" ha pubblicato una lista di elementi che ha appreso dalla proiezione. Nella lista c'è anche lo stratagemma utilizzato da Nolan per rendere il più possibile realistiche le scene di inversione temporale, girando ogni ogni scena di inversione temporale due volte - una volta in avanti e una a ritroso - per ottenere l'effetto dell'inversione temporale che è al centro della trama. che in origine si pensava includesse il tradizionale viaggio nel tempo.

#Tenet anteprima: -John David Washington è indicato come "Il protagonista" -Gli stuntman professionisti hanno detto di non aver mai fatto nulla di paragonabile a Tenet -Hanno girato le stesse scene due volte, una in avanti e una con gli attori che facevano tutto al contrario. -NESSUNO schermo verde -hanno fatto TUTTO con effetti pratici.

La trama ufficiale:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Il cast internazionale di "Tenet" include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. "Tenet" è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip ne è il produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è del compositore Ludwig Göransson.

#Tenet preview:

-John David Washington listed as “The Protagonist”

-Professional stuntmen said they’ve never done anything like Tenet

-They shot the same scenes twice, once forwards once with the actors doing everything backwards.

-NO green screen

-they did EVERYTHING practically — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis (@ljwr_) August 12, 2020

