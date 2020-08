Mai Raramente A Volte Sempre: trailer italiano del film di Eliza Hittman al cinema dal 13 agosto

Di Pietro Ferraro giovedì 13 agosto 2020

L'acclamato dramma su adolescenza e aborto premiato al Sundance e a Berlino arriva in Italia il 13 agosto al cinema e a noleggio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Mai Raramente A Volte Sempre, il dramma acclamato dalla critica diretto da Eliza Hittman e in uscita nei cinema italiani il 13 agosto e in contemporanea disponibile anche a noleggio.

Il film racconta di due ragazze adolescenti che si trovano costrette ad un viaggio fino a New York affinché una di loro possa abortire senza il consenso dei genitori, consenso che è obbligatorio nello stato della Pennsylvania.

La trama ufficiale:

"Mai Raramente A Volte Sempre" è un ritratto intimo di due ragazze adolescenti della Pennsylvania. Per una gravidanza indesiderata e la mancanza di strutture di supporto adeguate nella loro cittadina, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) partono per New York in un intenso viaggio di amicizia, coraggio e compassione.

Il cast è completato da Eliazar Jimenez, David Buneta, Christian Clements, Lizbeth MacKay, Sam Dugger Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten, Kim Rios Lin, Drew Seltzer, Brett Puglisi, Guy A. Fortt, Carolina Espiro, Amy Tribbey, Brian Altemus, April Szykeruk, Aurora Richards, Mia Dillon, John Ballinger Sr..

Il film segna il debutto cinematografico sia di Sidney Flanigan che ha battuto più di cento attrici per il ruolo di Autumn senza avere alcuna esperienza pregressa sia di Talia Ryder che interpreta Skylar, quest'ultima ha recitato in un paio di cortometraggi, è apparsa in un episodio della serie tv Sesamo Apriti e la vedremo nel remake musical West Side Story di Steven Spielberg previsto nei cinema americani a dicembre.

La regista Eliza Hittman è al suo terzo lungometraggio dopo i drammi It Felt Like Love del 2013 e Beach Rats del 2017.