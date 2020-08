Le strade del male: trailer italiano del film Netflix con Tom Holland e Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Il dramma di Antonio Campos tratto dal premiato romanzo "The Devil All the Time" di Donald Ray Pollock arriva su Netflix il 16 settembre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer sottotitolato in italiano del dramma corale Le strade del male diretto dal regista Antonio Campos e tratto dal premiato romanzo "The Devil All the Time" di Donald Ray Pollock che "sposa l'intensità contorta del Natural Born Killers di Oliver Stone con i toni religiosi e gotici di Flannery O'Connor nella sua forma più ossessiva".

Il romanzo originale si dipana tra la seconda guerra mondiale e la guerra del Vietnam per raccontare la storia di un predicatore empio, una coppia contorta e uno sceriffo disonesto. Questi personaggi sgradevoli convergono attorno ad Arvin Russell (Tom Holland), un giovane che combatte contro le forze del male che minacciano lui e la sua famiglia.

La trama ufficiale:





Alcune persone sono nate per essere sepolte. A Knockemstiff (Ohio, USA) e nelle zone boschive circostanti, alcuni loschi personaggi, tra cui un predicatore diabolico (Robert Pattinson), una coppia inquietante (Jason Clarke e Riley Keough) e uno sceriffo disonesto (Sebastian Stan), incombono sul giovane Arvin Russell (Tom Holland) quando si oppone alle forze del male che minacciano la sua famiglia. Ambientato nel periodo tra la Seconda guerra mondiale e la guerra del Vietnam, Le strade del male delinea un quadro tanto seduttivo quanto terribile che contrappone gli onesti ai corrotti.

Il cast è completato da Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett, Eliza Scanlen e Pokey LaFarge. "Le strade del male" arriva su Netflix il 16 settembre.