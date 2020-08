Nonno questa volta è guerra: trailer della commedia per famiglie con Robert De Niro e Christopher Walken

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Il pluripremiato libro "The War with Grandpa" arriva al cinema in una commedia diretta dal regista di "Garfield 2" e "Hop".

Disponibili trailer e poster di Nonno questa volta è guerra, una commedia per famiglie che vede riuniti Robert De Niro e Christopher Walken, coppia storica del classico anni settanta Il cacciatore di Michael Cimino.

Nel film basato sul pluripremiato libro "The War with Grandpa" di Robert Kimmel, De Niro è un nonno che va a vivere con la sua famiglia defraudando il nipote Peter (Oakes Fegley) dei suoi spazi domestici, nipote che decide così di entrare in guerra contro l'anziano "invasore". Il film miscela elementi da titoli come Piccola Peste e Mamma ho perso l'aereo senza spingere troppo sul "politicamente scorretto" così da potersi rivolgere ad un pubblico di famiglie.

La trama ufficiale:





L'undicenne Peter (Oakes Fegley) di sesta elementare è il classico bambino medio: gli piace giocare, uscire con i suoi amici e le suo amate Air Jordan. Ma quando suo nonno Ed (Robert De Niro), da poco vedovo, va a vivere con la famiglia di Peter, il ragazzo è costretto a rinunciare al suo bene più prezioso, la sua cameretta. Non volendo accettare una simile ingiustizia, Peter escogita una serie di scherzi sempre più elaborati per scacciare l'intruso, ma il nonno Ed non se ne andrà senza combattere. Presto gli amichevoli litiganti saranno impegnati in una guerra totale con conseguenze sconvolgenti.

Il cast è completato da Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin e Jane Seymour.

"Nonno questa volta" è guerra è diretto da Tim Hill (Hop) e scritto da Tom J. Astle e Matt Ember che in coppia hanno scritto anche Agente Smart - Casino totale, lo spin-off Bruce e Lloyd - Fuori controllo e il film d'animazione Home - A casa. Il film debutterà nei cinema degli Stati Uniti il 9 ottobre.

Fonte: Collider