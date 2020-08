Bad Hair: trailer dell'horror originale Hulu diretto da Justin Simien

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Dal creatore di "Dear White People" arriva un bizzarro horror incentrato sui capelli.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Hulu ha reso disponibile un primo trailer di Bad Hair, un horror originale realizzato per il canale streaming da Justin Simien, il regista dell'acclamata commedia Dear White People che ha generato poi l'omonima serie tv di Netflix.

"Bad Hair" fonde satira e horror come "Dear White People" fondeva satira e dramma; la trama segue una donna di nome Anna (Elle Lorraine), che ha avuto un'esperienza traumatica durante l'infanzia quando il suo cuoio capelluto è stato bruciato da una permanente. Ora adulta, nel 1989, Anna fa parte di uno show televisivo di successo incentrato sui video musicali. La sua vita però viene sconvolta quando il suo capo accomodante viene sostituito da una crudele ex top model che non apprezza i capelli naturali di Anna.

Oltre a Lorraine che ha interpretato Jamila nella serie tv Dear White People ed è al suo primo lungometraggio, il cast di "Bad Hair" include anche Vanessa Williams, Lena Waithe, Laverne Cox, Jay Pharoah, Kelly Rowland, Blair Underwood, James Van Der Beek e Usher Raymond.

Simien ha raccontato che l'idea per il film è nata da un sottogenere dei film coreani che esplorano l'horror che coinvolge i capelli, mentre per il tono del film si è ispirato al lavoro di Brian De Palma e al classico Rosemary’s Baby. Bad Hair debutta su Hulu il 23 ottobre.

Fonte: Collider