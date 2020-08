Unpregnant: trailer del film originale di HBO Max

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Un road-movie al femminile per raccontare una gravidanza inattesa e un'amicizia ritrovata.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Unpregnant, una produzione di HBO Max e WarnerMax basata sull'omonimo romanzo degli autori Ted Caplan (The Greatest Showman) e Jenni Hendriks (E alla fine arriva mamma). Il film è diretto da Rachel Lee Goldenberg (Valley Girl, Z Nation) che ha scritto anche la sceneggiatura insieme agli autori del romanzo originale, Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder ) e William Parker (Princess and the Pony).

Il film segue Veronica, interpretata da Haley Lu Richardson (Split, 17 anni e come uscirne vivi), una studentessa di college diciassettenne che scopre di essere incinta. Non avendo nessun altro a cui rivolgersi o qualcuno con cui sente di potersi confidare, ricontatta la sua ex migliore amica, Bailey interpretata da Barbie Ferreira (Euphoria), con cui intraprende un viaggio per il Nuovo Messico cercando di schiarirsi le idee e affrontare una decisione difficile che non pensava mai di dover prendere, un viaggio che sarà anche una scusa per riscoprire il valore di un'amicizia.

Il cast di "Unpregnant" include anhce Alex MacNicoll, Breckin Meyer, Giancarlo Esposito, Sugar Lyn Beard, Betty Who, Mary McCormack, Denny Love, Ramona Young e Kara Royster. Il film prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter ed Erik Feig arriverà su su HBO Max il 10 settembre.

Fonte: Collider