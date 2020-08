Il giorno sbagliato: nuovo trailer del thriller con Russell Crowe

Di Pietro Ferraro sabato 15 agosto 2020

Il thriller con Russell Crowe automobilista instabile e stalker arriva nei cinema italiani il 24 settembre.

Disponibile un nuovo trailer de Il giorno sbagliato (Unhinged), il thriller con protagonista Russell Crowe in arrivo nei cinema italiani il 24 settembre.

Il film si concentra sulla giovane donna Rachel (Caren Pistorius) e sul figlio adolescente Kyle (Gabriel Bateman) che il personaggio di Crowe, un automobilista instabile di nome Tom Cooper, inizia a perseguitare dopo un incidente ad un semaforo.

Il nuovo trailer rivisita il film come un promo per sicurezza stradale in stile anni '70, snocciolando le varie regole da rispettare onde evitare una guida troppo aggressiva e mostrando al contempo come il personaggio di Crowe affronta il suo "giorno di ordinaria follia" condito di omicidi, aggressioni e atti persecutori.

"Il giorno sbagliato" è diretto dal tedesco Derrick Borte, regista della commedia The Joneses, del crime London Town e del thriller American Dreamer. La sceneggiatura è di Carl Ellsworth che ha scritto anche i thriller Red Eye di Wes Craven e Disturbia con protagonista Shia LaBeouf e i remake Red Dawn - Alba rossa e L'ultima casa a sinistra.

Fonte: Comigsoon.net