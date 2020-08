The Suicide Squad: video anteprima con il cast per l'evento DC FanDome

James Gunn e il cast di "The Suicide Squad" invitano i fan al panel che si terrà all'evento virtuale DC FanDome che sui terrà il 22 agosto.

In attesa dell'evento DC FanDome il regista James Gunn e il cast di The Suicide Squad hanno realizzato un video per invitare i fa a seguire il panel del film che pare includerà grandi rivelazioni.

Scritto e diretto da James Gunn, "The Suicide Squad" non è un reboot a tutto tondo, ma Gunn ha voluto realizzare un sequel rimaneggiando il team originale del film di David Ayer del 2017. Il film di Gunn include un cast che miscela volti noti e nuovi arrivati, a bordo David Dastmalchian (Polka-Dot Man?), Jai Courtney che riprende il ruolo di Captain Boomerang, John Cena (Peacemaker?), Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman ancora nei panni del militare Rick Flag, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis che torna come Amanda Waller, Idris Elba (Bronze Tiger?), Michael Rooker e Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn.

Uscito nel 2016, il Suicide Squad di Ayer è andato ben al box-office incassando 746 milioni di dollari nel mondo, ma è stato stroncato dalla critica dando un'ulteriore spallata all'Universo Esteso DC di Zack Snyder dopo il controverso Batman v Superman.

Gunn e il cast principale di "The Suicide Squad" presenzieranno all'imminente evento virtuale DC FanDome che si terrà il 22 agosto con la data di uscita ufficiale del film attualmente fissata al 6 agosto 2021. Le altre uscite DC includono Wonder Woman 1984 (2 ottobre 2020), The Batman (21 ottobre 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), DC Super Pets (20 maggio 2022), The Flash (3 giugno 2022), Shazam 2 (4 novembre 2022), Aquaman 2 (16 dicembre 2022).

In just one week join me & the cast of #TheSuicideSquad at #DCFanDome for a sneak preview of our film & to see who's who! Hope to see you there! Add us now to your schedule at https://t.co/ioRsgenRvP pic.twitter.com/RxdAp2u7CJ