They Live Inside Us: trailer del film horror di Michael Ballif

Di Pietro Ferraro domenica 16 agosto 2020

Uno scrittore durante la Notte delle streghe scopre che sta vivendo una sua storia horror che ha letteralmente preso vita.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di They Live Inside Us, un nuovo horror ambientato durante la Notte di Halloween. Il film è diretto Michael Ballif già coregista dell'antologia horror The Witching Season anche quest'ultima incentrata sulla Notte delle streghe.

La trama di "They Live Inside Us" segue un padre che porta sua figlia a trascorrere Halloween in una casa notoriamente infestata nella speranza di trovare l'ispirazione per un nuovo progetto di scrittura. Una volta dentro l'abitazione l'uomo si rende presto conto che sta vivendo nella sua stessa storia dell'orrore.

Halloween per i fan del genere horror ha un fascino tutto particolare e in questo caso l'elemento psicologico sembra preminente come afferma il regista Ballif, ma non manca una certa nostalgia per quella tipica atmosfera di Halloween che ha creato un vero e proprio genere a parte.

Il cast del film include James Morris, Hailey Nebeker, Stevie Dust, Emily Broschinsky, Emily Ashby, Jordan Swenson, Allen Bradford e il regista Michael Ballif nel ruolo di un reporter televisivo.

Ballif ha curato anche la sceneggiatura del film basata su una sua storia ideata con James Morris e Caroman Turner entrambi anche coautori con Ballif dell'antologia horror "The Witching Season". Il film debutta negli Stati Uniti in VOD, Blu-ray e DVD il 6 ottobre 2020.

Fonte: Joblo.com