The Lockdown Hauntings: trailer dell'horror con Tony Todd girato durante il lockdown

Di Pietro Ferraro domenica 16 agosto 2020

Il regista di "The Dead" e "Scomparsa nel nulla" ha girato un horror durante il lockdown causa coronavirus indetto dal governo inglese.

Ci sono stati svariati progetti girati durante il lockdown e il conseguente periodo di quarantena e uno di questi è stato l'horror The Lockdown Hauntings di Howard J. Ford, regista britannico noto per un paio di zombie-movie di buon livello: The Dead filmato in Africa (Burkina Faso) e il sequel The Dead 2: India.

L'icona horror Tony Todd (Candyman) e Angela Dixon (Scomparsa nel nulla) recitano in questo thriller-horror sovrannaturale ambientato e girato durante il lockdown per il Covid-19. Il film che vede protagonista "un serial killer sovrannaturale" è stato girato interamente in isolamento, senza troupe con la storia che ha inizio nello stesso periodo in cui il governo inglese ha messo in atto il lockdown.

Con le strade ora deserte, non è solo la natura a trarre vantaggio da questo disastro globale senza precedenti. Gli spiriti sono più liberi che mai e lo spirito di un famigerato serial killer, aka "The Locksmith", è tornato dalla morte e ha ancora più potenziali vittime. Può il detective in autoisolamento George Parker (Angela Dixon) con la guida dell'esperto di paranormale Jordan Myers (Tony Todd), impedire a diverse giovani donne di diventare vittime di The Lockdown Hauntings?

L'uscita di "The Lockdown Hauntings" è programmata per marzo 2021.