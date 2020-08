Annabelle: la bambola horror scappa dal museo dell'occulto e la bufala fa tendenza su Twitter

Di Pietro Ferraro domenica 16 agosto 2020

Una traduzione errata e la presunta scomparsa della bambola posseduta Annabelle scatenano gli utenti di Twitter.

Annabelle la popolare bambola posseduta da uno spirito maligno vista per la prima volta nell'incipit dell'horror L'evocazione - The Conjuring e poi protagonista di uno spin-off e due sequel, è stata al centro di una bufala che ha fatto tendenza su Twitter nata a quanto sembra da un'intervista dell'attrice Annabelle Wallis.

Wallis ha raccontato al sito THR di essere l'unica attrice ad aver avuto il permesso di correre accanto a Tom Cruise nel reboot La Mummia, a quanto pare l'attore sarebbe restio a condividere le scene di stunt con altri attori.

Dovevo correre sullo schermo con lui, ma all'inizio mi ha detto di no. Ha detto: "Nessuno corre sullo schermo [con me]" e io ho detto: "Ma sono un ottimo corridore. Quindi cronometravo il mio tapis roulant in modo che entrasse e mi vedesse correre. E poi ha aggiunto tutte queste scene di corsa. Quindi è andata così. Era meglio di un Oscar. Ero così felice! Ero così felice di poter correre sullo schermo con Tom Cruise".

Il sito TooFab.com riporta che l'intervista dell'attrice è stata erroneamente tradotta in cinese da "Annabelle corre" ad "Annabelle scappa" a cui si è aggiunta anche la coincidenza che Wallis ha interpretato il personaggio di Mia nell'originale "Annabelle" del 2014. Insomma un tweet tra lo spaventato e il divertito tira l'altro e la bufala della scomparsa della bambola Annabelle dalla sua teca del museo dell'occulto dei coniugi Warren ha fatto tendenza su Twitter.

La smentita ufficiale della "fuga" di Annabelle è arrivata Chris McKinnell, nipote dei coniugi Warren, smentita che ha rovinato il divertimento degli utenti di Twitter. Per quanto riguarda i coniugi Warren, Ed Warren è morto nel 2006, ma il museo è rimasto aperto grazie a Lorraine alla loro figlia Judy. Purtroppo anche Lorraine Warren è deceduta il 18 aprile 2019 e attualmente il museo è momentaneamente chiuso e in cerca di una nuova location.







