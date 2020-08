Stasera in tv: "Windstorm - Liberi nel vento" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 17 agosto 2020

Canale 5 stasera propone Windstorm - Liberi nel vento (Ostwind - Grenzenlos Frei), film drammatico del 2013 diretto da Katja von Garnier e interpretato da Hanna Bink, Nina Kronjäger, Jürgen Vogel, Cornelia Froboess e Marvin Linke.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Hanna Binke: Mika Schwarz

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Jürgen Vogel: Philipp Schwarz

Cornelia Froboess: Maria Kaltenback

Marvin Linke: Sam

Marla Menn: Michelle

Tilo Prückner: Kaan

Detlev Buck: dottor Anders

Amber Bongard: Fanny

Henriette Morawe: Tinka





La trama

Mika (Hanna Binke) è stata rimandata a settembre e invece di andare in campeggio con l'amica del cuore, le toccherà trascorrere l'estate con la nonna, che vive in una fattoria. In compagnia di Sam (Marvin Linke), il garzone di scuderia, Mika passa le giornate a spalare letame finché un giorno incontra Windstorm, uno stallone scontroso e imprevedibile come il Vento dell'Est. Un caso irrecuperabile...proprio come Mika. Tra i due nasce un'intesa profonda: Mika pensa qualcosa, lui lo esegue. In sella al suo cavallo, Mika non deve fare altro che immaginare di superare un ostacolo perché Windstorm spicchi il volo. Ma per volare davvero, liberi nel vento, Mika e Windstorm dovranno imparare a credere l'una nell'altro e riscrivere insieme il loro destino.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "Liberi nel vento" della scrittrice tedesca Carola Wimmer.



Il film ha generato quattro sequel: Windstorm 2 - Contro ogni regola (2015) e Windstorm 3 - Ritorno alle origini (2017), Windstorm 4 - Il vento sta cambiando (2019) e un quinto film in arrivo, Windstorm 5 - Il grande uragano, diretto da Lea Schmidbauer.



La regista Katja von Garnier ha diretto anche i sequel Windstorm 2 e Windstorm 3 oltre alla commedia romantica Donne senza trucco (1993), il dramma biografico Angeli d'acciaio (2004) e il fantasy horror Blood and Chocolate - La caccia al licantropo è aperta (2007).



La sceneggiatura del film è stata scritta da Kristina Magdalena Henn (Windstorm 2) e Lea Schmidbauer (Windstorm 4).



L'attrice Hanna Binke (Mika) ha recitato anche nei film tv Carl & Bertha (2011) e Una famiglia in eredità (2011).



Le musiche originali del film sono della compositrice tedesca Annette Focks (Windstorm 2, Windstorm 3, Era mio nemico, 55 passi, Treno di notte per Lisbona).



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]