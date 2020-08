Stasera in tv: "Quello che non so di lei" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 17 agosto 2020

Rai Tre stasera propone Quello che non so di lei (D'après une histoire vraie), thriller del 2017 diretto da Roman Polański e interpretato da Eva Green, Emmanuelle Seigner e Vincent Pérez.

Cast e personaggi

Emmanuelle Seigner: Delphine Dayrieux

Eva Green: Lei

Vincent Pérez: François

Dominique Pinon: Raymond

Camille Chamoux: Oriane

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Delphine Dayrieux

Domitilla D'Amico: Lei

Francesco Prando: François

Carlo Valli: Raymond

Francesca Fiorentini: Oriane





La trama

Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila, una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente. La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo. Ma chi è davvero Leila? E cosa vuole realmente da Delphine?





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Da una storia vera" di Delphine de Vigan adattato per lo schermo da Olivier Assayas e Roman Polanski.



Questo film segna il ritorno di Eva Green al cinema francese dopo aver girato esclusivamente film e programmi televisivi in lingua inglese negli ultimi 13 anni.



Questa è la quinta collaborazione di Roman Polanski con sua moglie Emmanuelle Seigner.



Questa è la sesta collaborazione cinematografica di Roman Polanski con il direttore della fotografia Pawel Edelman.



I taccuini di Delphine mostrano disegni ispirati al pittore Edward Hopper.



Il film è stato proiettato al Festival di Cannes con un finale diverso.



Questo è il settimo film di Roman Polanski ad essere proiettato al Festival di Cannes.



Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat, vincitore di due Oscar per le colonne sonore di Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water su un totale di 11 candidature.



La colonna sonora include i brani "Hit and Run - Original Mix" di Stéphane Deschezeaux; "Come Closer" di Alain Mayeras Trio; "Electric Sky" di Angela McCluskey.



