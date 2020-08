Monsters of Man: trailer e poster del thriller sci-fi di Mark Toia

17 agosto 2020

Robot killer fuori controllo danno la caccia a sei medici volontari americani testimoni di un massacro di innocenti.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Azione, fantascienza e letali robot da combattimento nel primo trailer ufficiale di Monsters of Man, debutto cinematografico di Mark Toia, un acclamato regista australiano di spot pubblicitari. Una società di robotica in cerca di un contratto si allea con un agente corrotto della CIA per utilizzare quattro prototipi di robot in una missione non autorizzata contro un presunto campo di coltivazione della droga, ma nel mirino dei robot finiscono invece un villaggio di innocenti e sei medici in missione umanitaria.

Il film è ascrivibile in quel genere fantascientifico con robot dotati di I.A. di cui fanno parte Robocop, Io robot, The Machine e più recentemente il deludente Humandroid aka Chappie di Neill Blomkamp.

La trama ufficiale:

In una visione terrificante dell'intelligenza artificiale fuori controllo, il thriller fantascientifico Monsters of Man rivela le conseguenze del potere incontrollato e dei robot che sono avanzati oltre il controllo umano. Quando un agente corrotto della CIA (McDonough) si allea con una società di robotica per dispiegare un'operazione militare illegale e non autorizzata, il piano è di far cadere quattro prototipi di robot in un campo di presunta produzione di droga nel Triangolo d'Oro che non mancherà a nessuno. La missione è dimostrare che la società di robotica è degna di vincere un lucroso contratto militare, ma tutto va orribilmente storto quando sei medici volontari americani assistono al brutale massacro di un villaggio innocente e sono costretti a un gioco mortale del gatto e del topo mentre diventano i prossimi obiettivi.

Il film è interpretato da Neal McDonough meglio noto come il Damien Dark dell'Arrowerse e visto di recente nel live-action Sonic - Il Film. Il cast è completato da Jessica Blackmore (Per amore di Megan), Jose Rosete (Almighty Thor), Kayli Tran (This Is Us), Conrad K. Pratt (V/H/S Viral), Tatjana Marjanovic, David Samartin, Jordy Tulleners, Taylor Leigh Edwards, Michael Goldman, Paul Haapaniemi, Brett Tutor, David Haverty, Ma Rynet e Ly Ty.

"Monsters of Man" debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD l'8 dicembre.

