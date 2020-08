Enola Holmes: trailer del film Netflix con Millie Bobby Brown sorella di Sherlock

Di Pietro Ferraro martedì 18 agosto 2020

La Millie Bobby Brown di "Stranger Things" è la sorella minore di Sherlock Holmes nel nuovo film Netflix basato sui romanzi di Nancy Springer.

La talentuosa Millie Bobby Brown di Stranger Things è la sorella minore dell'iconico Sherlock Holmes nel primo trailer di Enola Holmes, il nuovo film Netflix basato sui romanzi "young adult" di Nancy Springer.

"Enola Holmes" è basato sul primo di sei libri: "Enola Holmes. Il caso del marchese scomparso". Quando Enola Holmes (Millie Bobby Brown), sorella del detective Sherlock Holmes (Henry Cavill), scopre che sua madre ((Helena Bonham Carter) è scomparsa, si imbarca rapidamente in un viaggio per Londra alla ricerca della donna. Ma niente può prepararla a ciò che l'attende. Perché quando arriva in città Enola si ritrova coinvolta nel rapimento di un giovane marchese, in fuga da criminali assassini e nel tentativo di eludere i suoi astuti fratelli maggiori Sherlock e Mycroft (Sam Claflin), il tutto mentre cerca di mettere insieme indizi sulla strana scomparsa di sua madre. In mezzo a tutto il caos, Enola sarà in grado di decodificare gli indizi necessari e trovare sua madre?

Il trailer è stato pubblicato su Twitter con annesso un puzzle da risolvere ("alone loshme reeebtpms wnettyrhitd") che rivela la data di uscita. Questo per Brown è il secondo ruolo cinematografico dopo Godzilla II - King of the Monsters. A giugno Netflix ha dovuto affrontare una causa da parte degli eredi di Arthur Conan Doyle per la rappresentazione in Enola Holmes di uno Sherlock empatico. Secondo gli eredi di Doyle quella particolare rappresentazione narrata dal punto di vista di Enola Holmes proviene da una manciata di opere di Doyle che sono di pubblico dominio e quindi rappresenterebbero una violazione del copyright.

La soluzione del puzzle è “Enola Holmes September TwentyThird.” che annuncia una data di uscita su Netflix fissata al 23 settembre.







alone loshme reeebtpms wnettyrhitd

🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wprgDt03Kk

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 17, 2020

Fonte: Collider