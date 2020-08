Stasera in tv: "Perduta nel Vermont" su Rai 1

Di Pietro Ferraro martedì 18 agosto 2020

Rai Uno stasera propone Perduta nel Vermont (Falling for Vermont), dramma romantico del 2017 diretto da David Winning e interpretato da Julie Gonzalo, Benjamin Ayres, Lauren McNamara, Christian Michael Cooper e Barbara Kottmeier.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Julie Gonzalo: Angela Young / Elizabeth

Benjamin Ayres: Dr. Jeff Callan

Lauren McNamara: Emily Callan

Christian Michael Cooper: Alex Callan

Barbara Kottmeier: Cynthia Young

Peter Benson: Brad Thompson

Jenn Griffin: Jane Callan

Doron Bell: Sheriff Kevin Gaines

Mark Brandon: Bob Callan

Jason Stevens: Autista

Coral Humphrey: Sabrina

Dean Petriw: Austin

James Drew Dean: Spencer

Ava Grace Cooper: Ragazzina

Cate Sproule: Athena





La trama

Quando un'autrice di bestseller decide di sfuggire alla frenesia dei media, il suo piano va storto quando viene colta da un temporale e si schianta con la macchina. Trovata a vagare senza memoria e senza documenti d'indentità, il medico della città (e papà single) le offre un alloggio fino a quando non la memoria non tornerà. Ma poiché la donna entra a far parte giorno dopo giorno nella loro vita familiare, deve decidere se la vita che ha vissuto è realmente la vita che desidera.





Curiosità



Anche se il film dovrebbe essere ambientato nel Vermont, in realtà è stato girato nella Columbia Britannica, in Canada.



Come di solito accade con i film realizzati nella British Columbia, dei 10 principali attori adulti accreditati, la maggior parte di loro sono apparsi nella serie tv Supernatural. Solo Julie Gonzalo e Fiona Forbes non sono apparsi nella serie.



Il regista David Winning ha diretto anche Turbo Power Rangers - Il film e una corposa serie di film tv a sfondo natalizio tra cui Il Natale più dolce, Due matrimoni e un Natale e Una promessa sotto il vischio.



Benjamin Ayres interpreta il dottor Jeff Callen. Il suo credito di attore immediatamente precedente è il ruolo del dottor Zachary Miller nella serie tv Saving Hope interpretato per 5 stagioni.



Il film presenta una trama simile a Il Natale dei miei ricordi (2016) in cui una celebrità (interpretata da Mira Sorvino) ha un incidente, sviluppa un'amnesia e s'innamora del ragazzo di piccola città che la aiuta.



Il film è andato in onda come il primo di sei film originali della line-up "Fall Harvest 2017" di The Hallmark Channel.



Le musiche originali del film sono di Michael Richard Plowman che ha musicato anche i film d'azione Contract to Kill, Force of Execution, Absolution - Le regole della vendetta tutti con protagonista Steven Seagal.



Fonte: Hallmark