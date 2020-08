Death Me: trailer del film horror con Luke Hemsworth e Maggie Q

Di Pietro Ferraro martedì 18 agosto 2020

Magia nera e omicidi per il nuovo horror di Darren Lynn Bousman, già regista di "Saw IV", "11-11-11" e "The Devil's Carnival".

Disponibili trailer e poster di Death of Me, un nuovo horror diretto dallo specialista Darren Lynn Bousman. La trama segue una coppia in vacanza in Thailandia che si sveglia senza alcun ricordo della notte precedente, ma con filmati su una videocamera che testimonia l'omicidio di uno di loro per mano dell'altro.

La trama ufficiale:

In vacanza su un'isola al largo della costa thailandese, Christine (Maggie Q) e Neil Oliver (Luke Hemsworth) si svegliano con i postumi di una sbornia, senza alcun ricordo della notte precedente. Trovano filmati sulla videocamera di Neil e guardano, inorriditi, mentre Neil sembra uccidere Christine. A 24 ore dal prossimo traghetto e con un tifone che minaccia l'isola, Christine e Neil tentano di ricostruire gli eventi della notte precedente e sono intrappolati in una rete di mistero, magia nera e omicidio.

Al fianco di Luke Hemsworth (Westworld) fratello maggiore degli attori Chris e Liam Hemsworth e Maggie Q (Fantasy Island) troviamo un cast che include Alex Essoe, Kat Ingkarat, Kelly B. Jones, Michael S. New, Angel Ladao e Rome Romanne.

Darren Lynn Bousman (Saw II-III-IV, The Devil's Carnival, Abattoir, Spiral - L'eredità di Saw) dirige da una sceneggiatura di Ari Margolis (Black Days), James Morley III (Intrepid - La nave maledetta) e David Tish (Black Days). "Death of Me" debutterà in alcune sale americane e in VOD il 2 ottobre.

Fonte: Collider