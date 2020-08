Daniel Dae Kim e Randall Park per un film con rapina prodotto da Amazon

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 agosto 2020

Amazon Studios produrrà un film con un cast quasi interamente composto da asiatico-americani.

Daniel Dae Kim e Randall Park sono stati reclutati da Amazon Studios per recitare in un film con rapina per Amazon Studios. Gli attori coreano-americani saranno protagonisti di questo progetto asiatico-americano ancora senza titolo che sarà scritto dallo sceneggiatore Young -II Kim i cui crediti includono la serie tv Billions e una sceneggiatura dal titolo Rodham, ancora senza produttore ma che ha già attirato l'attenzione.

Il sito Collider riporta che Kim e Park, entrambi amici di lunga data, reciteranno in questo film con rapina descritto con sfumature di "Ocean's 11, The Full Monty e Better Luck Tomorrow “. La storia seguirà una riunione di amici delle superiori che fanno squadra per portare a termine un colpo. La storia originale è nata da un'idea di Kim, Park e John Cheng, capo dello sviluppo per la 3AD. Tutti e tre serviranno come produttori del progetto. Park e Kim intendono anche mettere insieme un cast di attori principalmente asiatico-americani.

"C'è un appetito per vedere questo tipo di film con un cast americano-asiatico e questo è un segno davvero promettente dei tempi", ha dichiarato Kim. "Adoriamo i film sulle rapine. Vogliamo essere inclusivi e sentiamo che qui c'è una storia da raccontare. È super eccitante ... Randall e io volevamo fare qualcosa insieme da un po'. Questo è solo un ottimo motivo per riunire attori di talento che sono amici da molto tempo e si divertono davvero in un progetto che, con un po' di fortuna, sarà in grado di avere un impatto".

Kim e Park hanno già recitato insieme nella commedia Finché forse non vi separi come interessi romantici della protagonista Ali Wong.