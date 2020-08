Space Jam 2: primo teaser trailer con LeBron James

La star NBA LeBron James protagonista del sequel "Space Jam: A New Legacy" in arrivo nei cinema il 16 luglio 2021.

Un primo teaser trailer di Space Jam: A New Legacy con LeBron James svela la nuova divisa della "Tune Squad". L'originale Space Jam uscito nel 1996 metteva in scena una partita di basket che vedeva gli amati Looney Tunes schierati contro degli invasori alieni che barano assorbendo il talento di alcuni giocatori professionisti; una mossa che spinge i Looney Tunes a reclutare Michael Jordan nella loro squadra, ruolo che sarà ricoperto da Lebron James nel sequel che ora sappiamo non sarà un sequel diretto del film originale, ma più un reboot per rilanciare il franchise per una nuova generazione.

L'account Twitter di LeBron James "Family Foundation" ha condiviso il primo video di LeBron vestito con la divisa della Tune Squad.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU