Assassinio sul Nilo, trailer italiano del film di Kenneth Branagh

Di Antonio M. Abate mercoledì 19 agosto 2020

Gal Gadot ed Armie Hammer nel corposo cast di Assassinio sul Nilo, diretto da Kenneth Branagh

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Dopo il positivo riscontro col rifacimento di Assassinio sull'Orient Express, a Kenneth Branagh viene data nuovamente fiducia per il riadattamento di un altro episodio incentrato sul personaggio di Hercule Poirot, ossia Assassinio sul Nilo, di cui oggi abbiamo pure un trailer.

Di che si tratta? Il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di viaggiatori sul lussuoso battello da crociera Karnak, in navigazione sul Nilo. La personalità dominante è senz'altro Linnet Ridgeway, la ragazza più ricca d'Inghilterra, dotata di grande fascino e abituata a essere sempre al centro dell'attenzione. Attorno a lei gravitano un fidanzato respinto e diversi accaniti ammiratori in competizione tra loro. Ciascuno dei personaggi ha però una sua storia e un suo segreto da custodire, ben nascosto sotto la facciata di rispettabilità e di perbenismo. Fra i turisti c'è anche Hercule Poirot, una volta tanto in vacanza, ma anche in questa occasione il suo ozio è destinato a durare poco. Nel giro di poche ore, infatti, a bordo del Karnak si consumano ben due delitti, e la tranquilla crociera si trasforma in una disperata caccia all'assassino.

Come per il film precedente tratto da uno dei racconti di Agatha Christie, la natura corale del progetto comporta il coinvolgimento di un cast nutrito, nel quale troviamo Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders e Russell Brand. L'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 23 ottobre 2020.