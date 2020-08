Box Office Italia, dal 13 al 16 agosto 2020

Di Antonio M. Abate mercoledì 19 agosto 2020

Il film di Giorgio Diritti, con Elio Germano, si gode la vetta di una tre giorni che segna un ulteriore ancorché lieve miglioramento

Mentre in tutta la Penisola assistiamo alla prudente ma per fortuna costante riapertura di buona parte delle sale, l'ultima fine di settimana ci dice che abbiamo per lo meno superato una seppur piccola barriera (psicologica?).

Alludiamo gli incassi, che per la prima volta da giugno è stato superiore ai 100 mila euro in un solo giorno (per l'esattezza 103.424), cioè domenica 16 agosto. Poca roba rispetto al 18 agosto 2019, quando il botteghino registrava incassi superiori ai 600 mila euro. Eppure, tra le non molte sale e l'offerta risicata, che siano stati staccati poco meno di ventimila biglietti in una sola giornata non è un dato da buttare. Nel computo totale del weekend viaggiamo invece sopra i 300 mila euro, frutto di oltre 56 mila spettatori.

Tornando a domenica 16, dunque, 29% in più d'incassi, nell'ordine del 25% invece il numero di persone accorse in sala rispetto alla settimana precedente: ci piace accogliere queste percentuali con ottimismo, visto e considerato che la giornata di oggi segna un passaggio importante; delicato certo, ma proprio per questo significativo.

Molte le sale che riaprono dai oggi ai prossimi giorni, con alcune nuove uscite che si spera riescano a riscattare questi mesi di siccità. Dando un occhio all'immancabile top 10, notiamo come sul podio vi siano solo film italiani, con Volevo nascondermi in vetta; il primo straniero risale peraltro a dieci anni fa, ossia Inception.

Top 10 dal 13 al 16 agosto 2020

1. VOLEVO NASCONDERMI – € 99.504 (17.315) 119 copie / 836 media – Tot. € 215.159 (36.744)

2. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 14.451 (2.577) 40/361 – Tot. € 5.598.810 (896.827)

3. ODIO L’ESTATE – € 10.868 (2.392) 49/222 – Tot. € 7.503.168 (1.157.021)

4. INCEPTION 10TH ANNIVERSARY – € 10.131 (1.987) 68/149 – Tot. € 11.890 (2.323)

5. JOKER – € 5.126 (909) 11/466 – Tot. € 29.640.408 (4.242.751)

6. LA DEA FORTUNA – € 5.099 (1.018) 14/364 – Tot. € 8.258.416 (1.215.838)

7. FAVOLACCE – € 5.012 (861) 16/313 – Tot. € 152.944 (26.436)

8. PICCOLE DONNE – € 4.001 (698) 15/267 – Tot. € 5.954.220 (932.817)

9. TROLLS WORLD TOUR – € 3.798 (642) 19/200 – Tot. € 37.769 (7.344)

10. INTERSTELLAR – € 3.617 (697) 29/125 – Tot. € 10.775.785 (1.613.090)