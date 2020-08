Stasera in tv: "L'ultimo boy scout" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere", film d'azione del 1991 diretto da Tony Scott e interpretato da Bruce Willis e Damon Wayans.

Cast e personaggi

Bruce Willis: Joe Hallenbeck

Damon Wayans: Jimmy Dix

Chelsea Field: Sarah Hallenbeck

Noble Willingham: Sheldon Marcone

Taylor Negron: Milo

Danielle Harris: Darian Hallenbeck

Halle Berry: Cory

Bruce McGill: Mike Matthews

Chelcie Ross: Sen. Baynard

Joe Santos: Ten. Benjamin Bessalo

Kim Coates: Chet

Badja Djola: Alley Thug

Billy Blanks: Billy Cole

Doppiatori italiani

Marco Mete: Joe Hallenbeck

Francesco Pannofino: Jimmy Dix

Isabella Pasanisi: Sarah Hallenbeck

Pino Locchi: Sheldon Marcone

Nino Prester: Milo

Monica Vulcano: Darian Hallenbeck

Cristina Boraschi: Cory

Stefano Mondini: Mike Matthews

Sandro Iovino: Sen. Baynard

Sandro Sardone: Ten. Benjamin Bessalo

Roberto Chevalier: Chet





La trama

Joseph Hallenbeck (Bruce Willis) non è più lo stesso dopo aver perso il suo lavoro nei servizi segreti a causa di uno scontro piuttosto duro con un senatore. Hallenbeck uno dei migliori agenti in circolazione, famoso nell’ambiente per aver salvato la vita al presidente Jimmy Carter e ora l’ombra di se stesso, sbronzo dalla mattina alla sera con una figlia adolescente che lo odia e un migliore amico con cui ha aperto un’agenzia di investigazioni e che scopre essere l’amante della moglie.

Hallenbeck nonostante il suo passato sembra impossibilitato ad uscire da una depressione che lo ha trasformato in un cinico ubriacone, capace solo di compiangersi e visto che comunque bisogna portare a casa la pagnotta, il detective nel frattempo accetta l’incarico di proteggere una spogliarellista, incarico che lo farà finire nel mirino di un paio di killer che uccideranno la ragazza.

Così mentre l’amico Mike finisce in mille pezzi grazie ad un autobomba, Hallenbeck si ritrova invischiato in un caso di corruzione di altissimo profilo che vede coinvolti il boss criminale Sheldon Marcone (Noble Willingham) e il senatore Sheldon Baynard (Chelcie Ross), proprio lo stesso Baynard che ha fatto licenziare Hallenbeck. In tutto questo marasma tra attentati, sparatorie e inseguimenti, l’ex agente viene aiutato dall’ex-campione di football e fidanzato della spogliarellista uccisa Jimmy Dix (Damon Wayans), espulso dalla NFL per un giro di scommesse clandestine.





Il nostro commento

Riguardando L’ultimo boy scout sembra di assistere al tramonto di un’era, quella degli action anni ’80, sopravvissuti solo in parte al successivo decennio. Il film di Tony Scott funziona a meraviglia, rappresenta la summa dell’eroe stropicciato e cinico personificato dal poliziotto McCLane di Trappola di cristallo e 58 minuti per morire, il cui lato sardonico e fanciullesco della personalità in questo caso viene separato e materializzato narrativamente in un partner per forza alla Arma letale, in questo caso il ruolo spetta al più famoso e talentuoso dei fratelli Wayans, richiamando a gran voce gli stilemi del rodato genere buddy-cop, con una nuova strana coppia perfettamente in simbiosi con l’universo patinato dello Scott di Beverly Hills Cop 2 e The Fan - Il mito.





Curiosità



Anche se i loro personaggi sono amici nel film, Bruce Willis e Damon Wayans odiavano lavorare insieme.



Tony Scott odiava così tanto lavorare con il produttore Joel Silver che ha basato il personaggio Lee Donowitz, produttore cinematografico e utilizzatore di cocaina e spacciatore nel suo film Una vita al massimo (1993) su Silver e si è assicurato che sembrasse e si comportasse esattamente come Silver.



La conversazione tra Joe e Jimmy sui pantaloni da 650 dollari è stata presa da una scena cancellata in Arma letale (1987).



In un profilo del New Yorker, Joel Silver ha detto che la realizzazione di questo film è stata "una delle tre peggiori esperienze della sua vita". Tony Scott ha anche parlato di quanto fosse miserabile la produzione, in gran parte perché Silver e Bruce Willis hanno rilevato la produzione, hanno modificato parti della sceneggiatura di Shane Black e gli hanno fatto girare scene che odiava sotto la minaccia di essere licenziato e di perdere il suo stipendio.



Con questo film, Shane Black è diventato il primo scrittore a vendere una sceneggiatura specifica per 1 milione di dollari. Secondo la rivista Time, originariamente gli erano stati offerti 2,25 milioni di dollari dalla Carolco Pictures, ma decise di andare con la Warner Brothers per l'offerta più bassa (ma da record) di 1,75 milioni di dollari, in modo che potesse lavorare con Joel Silver, che aveva anche prodotto la suo sceneggiatura per Arma letale (1987). Questo record rimase intonso per 67 giorni fino a quando Carolco acquistò una sceneggiatura di Joe Eszterhas, che divenne Basic Instinct (1992), per 3 milioni.



La sceneggiatura originale di Shane Black era molto diversa dal film finale. Aveva un tono più cupo con più violenza e quasi l'intera seconda metà della sceneggiatura era completamente diversa. Oltre a molte differenze con la trama e i personaggi, la sceneggiatura di Black includeva anche una maggiore attenzione sui due cattivi principali Milo e Shelly Marcone.



Il film che Darian sta guardando in televisione è Arma Letale (1987), anch'esso scritto da Shane Black e prodotto da Joel Silver. In particolare, sta guardando la scena in cui Mel Gibson viene torturato da Al Leong, che è stato anche uno dei ladri in Trappola di cristallo (1988), film interpretato da Bruce Willis e prodotto anche da Joel Silver. A Mel Gibson è stato offerto il ruolo di John McClane in Die Hard (1988), e a Bruce Willis è stato offerto il ruolo di Martin Riggs in Arma letale (1987).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Michael Kamen (Trappola di cristallo, Arma Letale, Highlander).

(Trappola di cristallo, Arma Letale, Highlander).

Il compositore Michael Kamen odiava il film quando lo vide per la prima volta. L'unico motivo per cui ha fornito la colonna sonora era per l'amicizia con Bruce Willis e il produttore Joel Silver.



1. Titles

2. Death on the Gridiron

3. Meeting Joe the Dick

4. Closet Reveal

5. Who Did This? / After the Explosion

6. Flashback No. 1

7. Lerve

8. Cory Dies / Gun Battle

9. Police Station / Flashback Again

10. Jimmy and Joe in Garage

11. Jimmy's Flashback / Bathroom

12. Jimmy's Narrow Escape

13. Shake Your Hand / This Ain't No Game

14. Life Sucks

15. Jimmy Does Cocaine / Jimmy Off Bridge

16. Joe Gets Zapped

17. Jimmy on the Phone

18. Joe in the Woods

19. Darian to the Rescue / Car Chase

20. BMW Chase

21. Eye for an Eye

22. Shelly's Office

23. Joe to the Rescue / Escape / Stadium / Irish Washerwoman (Jig)

24. Fuck You, Sarah

25. Friday Night's a Great Night for Football (performed by Bill Medley)

26. BONUS TRACKS: Titles (alternate)

27. Bathroom

28. End Credits

