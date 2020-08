Pinocchio: annunciato il cast del film di Guillermo del toro

Di Pietro Ferraro giovedì 20 agosto 2020

Netflix ha annunciatO il cast del film Pinocchio di Guillermo del Toro che includerà i premi Oscar Cate Blanchett, Tilda Swinton e Christoph Waltz.

La versione ce Del Toro dirigerà con Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) è un lugometraggio realizzato in stop-motion. Il cast è completato da Ewan McGregor nei panni del Grillo parlante, David Bradley interpreterà Geppetto e Gregory Mann sarà Pinocchio. Finn Wolfhard, Tim Blake Nelson, Burn Gorman e John Turturro sono tutti a bordo in ruoli non specificati. Tilda Swinton dovrebbe interpretare la Fata turchina, Christoph Waltz sarà il Gatto e la Volpe e Ron Perlman vestirà i panni di Mangiafuoco.

Il film di Del Toro sarà molto fedele al racconto originale, ma si è preso comunque una licenza ambientando il film negli anni '30, durante il regime fascista. L'adattamento di Del Toro che il regista ha descritto come "un po' più dark della versione Disney" arriva in concomitanza con il remake live-action attualmente in sviluppo alla Disney, con Robert Zemeckis designato alla regia e il recente "Pinocchio" live-action di Matteo Garrone che ha visto Roberto Benigni nei panni di Geppetto.

Fonte: Collider