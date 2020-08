Kraven: Sony vuole il regista J.C. Chandor per lo spin-off di Spider-Man

Di Pietro Ferraro venerdì 21 agosto 2020

Kraven il Cacciatore spin-off dell'Universo Sony di Personaggi Marvel ha trovato un regista.

Sony prosegue la pianificazione del suo universo condiviso di spin-off basati su personaggi di Spider-Man ufficialmente noto come "Sony Pictures Universe of Marvel Characters". Il sito Deadline riporta che il regista J.C. Chandor è in trattative ufficiali con lo studio per dirigere il film di Kraven il Cacciatore.

Kraven (Sergei Kravinoff) debutta nell'albo The Amazing Spider-Man n.15 (agosto 1964) come antagonista ricorrente di Spider-Man. Tuttavia il personaggio è stato anche descritto come un antieroe e un alleato della supereroina Squirrel Girl quindi si comprende la sua inclusione nell'universo Sony di antieroi che già include Venom e Morbius. Nei fumetti Kraven è un rinomato cacciatore che mira a uccidere Spider-Man per dimostrarsi il più grande cacciatore del mondo, ma mantiene un suo codice d'onore e senso di giustizia, trattando i suoi avversari da pari a pari. È anche il fratellastro del Camaleonte e uno dei membri fondatori della squadra di supercriminali noti come Sinistri Sei.

Alla sceneggiatura del film Kraven the Hunter (titolo non ufficiale) sta lavorando Richard Wenk che potrebbe includere nello script elementi tratti dalla saga L'ultima caccia di Kraven in cui un Kraven avanti con gli anni decide che come suo ultimo trofeo di caccia avrà la testa di Spider-Man. Dopo aver ucciso Spider-Man, Kraven ne prenderà il posto ma Spidey in realtà non è morto, ma è stato drogato e sepolto vivo. i Crediti di Wenk includono i remake Professione assassino e I magnifici 7, il sequel I mercenari 2 (The Expendables 2), i due Equalizer con Denzel Washington e i due film di Jack Reacher con Tom Cruise.

I crediti di J.C. Chandor includono il dramma Margin Call, il dramma All Is Lost - Tutto è perduto con protagonista Robert Redford navigatore in solitaria disperso nell'Oceano Indiano, il dramma 1981: Indagine a New York con Jessica Chastain e Oscar Isaac e naturalmente il thriller d'azione Triple Frontier di Netflix con Ben Affleck ex membro delle forze speciali che deruba un narcotrafficante con l'aiuto di alcuni suoi compagni.

Attualmente il "Sony Pictures Universe of Marvel Characters" include anche un film su Madame Web diretto da S.J. Clarkson e un altro progetto diretto da Olivia Wilde che potrebbe essere incentrato su Spider-Woman.