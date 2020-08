DC Fandome: nuovo trailer italiano e data evento "Explore the Multiverse"

Di Pietro Ferraro venerdì 21 agosto 2020

DC Fandome lancia un nuovo trailer italiano e annuncia un secondo evento "on demand".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano dell'evento DC FanDome, l’esperienza virtuale doveva tenersi nell'arco di 24 ore, ma alla fine la convention si è rivelata così imponente, con così tante ore di programmazione, che DC FanDome è stato ampliato in due eventi globali. Il primo il 22 agosto – DC FanDome: Hall of Heroes –, e una seconda esperienza on-demand con DC FanDome: Explore the Multiverse il 12 settembre, dove i fan potranno creare e dar vita alla propria avventura. Inoltre, ora sarà possibile trasportare la propria esperienza FanDome, poiché entrambi gli eventi saranno accessibili su tutte le piattaforme mobili (oltre a desktop).

DC FanDome: Hall of Heroes si terrà sabato 22 agosto, alle 19:00, i fan saranno trasportati in un mondo epico progettato personalmente da Jim Lee con una programmazione speciale, panel e anteprime esclusive di film, serie TV, giochi, comics e altro ancora. Lo spettacolo, della durata di otto ore, sarà disponibile alla visione per i fan di tutto il mondo, esclusivamente 3 volte nell’arco di 24 ore.

DC FanDome: Explore the Multiverse si terrà sabato 12 settembre, alle 19:00, i fan potranno creare il proprio calendario personalizzato. La cosa grandiosa di questo evento è che sarà on demand, dando la possibilità di gestire la propria esperienza tramite uno speciale scheduler che sarà disponibile prossimamente. Molti dei contenuti delle molteplici isole che sarete entusiasti di vedere le troverete qui, e saranno disponibili alla visione per un periodo di 24 ore. I fan ora potranno scegliere la propria avventura e avranno più tempo per immergersi in tutte le ore di programmazione – a proprio piacimento e secondo il proprio programma.

DC Kids FanDome verrà lanciato sempre sabato 12 settembre sul sito per i bambini DCKidsFanDome.com.

Tutti i contenuti di entrambi gli eventi saranno sempre disponibili in nove lingue: portoghese, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.

Fonte: Warner Bros.