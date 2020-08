Justice League al DC Fandome: nuova anteprima trailer dello "Snyder Cut"

Di Pietro Ferraro venerdì 21 agosto 2020

Zack Snyder pubblica un'anteprima del trailer di "Justice League" che vedremo all'evento virtuale DC Fandome.

Zack Snyder ha pubblicato un un nuovo teaser dello "Snyder Cut" di Justice League, si tratta dell'anteprima del nuovo full trailer completo che debutterà durante l'evento virtuale DC Fandome che il 22 agosto ospiterà in un panel il regista e alcuni ospiti a sorpresa.

Il "taglio" che arriverà su HBO nel 2021 è la visione di Snyder dell'UEDC quindi più attinente al suo Batman v Superman e meno all'Aquaman di James Wan, con il film Justice League che ha fatto da spartiacque tra due visioni, quella più dark di Snyder e quella voluta da Warner Bros. che all'epoca reclutò Joss Whedon regista di The Avengers per completare le riprese e rimaneggiare il lavoro di Snyder, all'inseguimento di una copia sbiadita dell'Universo Cinematografico Marvel partorendo un ibrido tratteggiato da un umorismo spesso forzato. Tanto per rendersi conto della confusione creata dall'intervento dello studio e l'arrivo di Joss Whedon, l'attore Holt McCallany (Mindhunter) ha rivelato un'intervista che i primi minuti in cui appare in Justice League diretto da Joss Whedon, in cui l'attore è un ladro braccato da Batman sui tetti di Gotham che si ritrova nel mezzo di uno scontro tra il Cavaliere Oscuro e un Parademone di Steppenwolf, è stata modificata su richiesta dello studio poiché ritenuta troppo "comica".

Adoro Joss Whedon. La mia scena con Batman era stata originariamente concepita come una scena comica, così era stata scritta da Joss, ed è così che l'abbiamo girata. Ho pensato che fosse fantastica, ma lo studio ha ritenuto che sarebbe stato un errore aprire il film con una scena completamente comica, quindi è stata un po' rielaborata. Sono rimasto deluso, ma quando sono tornato a casa a New York ho trovato una bottiglia del mio Champagne preferito e un biglietto di Joss che diceva "Battaglia persa. Joss." Non posso dirti quanto significasse per me che abbia trovato il tempo di scrivermi. Joss Whedon è un fuoriclasse. Ho incorniciato la lettera.

Pare che Warner Bros. abbia investito tra i 20 e i 30 milioni di dollari per consentire a Snyder di completare la sua versione del film con l'aggiunta di effetti visivi e registrazione di nuovi dialoghi, dopo una campagna virale sui social media che ha mobilitato fan, registi e attori che hanno chiesto a gran voce di poter vedere il famigerato "Snyder Cut".