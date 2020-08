The Batman: logo ufficiale e artwork del film con Robert Pattinson

Robert Pattinson è Batman in un poster ufficiale disegnato da Jim Lee per il DC Fandome,

Matt Reeves ha pubblicato sul suo account Twitter alcune illustrazioni realizzate da Jim Lee per il film The Batman con Robert Pattinson che indossa l'iconico costume e annuncia il DC Fandome 2020.

"The Batman" si sta preparando a riprendere le riprese nel Regno Unito il mese prossimo, ma prima Reeves farà tappa al DC FanDome, l'evento virtuale che si terrà il 22 agosto, con un panel che mostrerà alcuni filmati esclusivi del suo film che ora ha anche un logo ufficiale.

A Robert Pattinson l'arduo compito di ritrarre il Crociato Incappucciato dopo Ben Affleck che ha abbandonato il ruolo con due film all'attivo e dando un notevole colpo al già claudicante Universo Esteso DC. Per quanto riguarda l'approccio di "The Batman" rispetto ai fumetti, se Snyder si era ispirato al lavoro di Frank Miller, Reeves ha parlato di atmosfere noir e ad un elemento "detective" al centro della trama che riporterà l'Uomo Pipistrello alle sue origini.

Sulla trama del film non ci sono dettagli ma sappiamo che una delle fonti d'ispirazione per il reboot di Matt Reeves sarà il fumetto anni novanta "Batman: Il lungo Halloween", scritto da Jeph Loeb, disegnato da Tim Sale e ambientato durante il primo anno di attività del vigilante di Gotham.

Il cast del film oltre a Pattinson nuovo Bruce Wayne include Zoe Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), Paul Dano (Edward Nashton / L'enigmista), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jayme Lawson (Bella Reál) e Peter Sarsgaard elencato come procuratore distrettuale Gil Colson che molti teorizzano potrebbe essere il nuovo Harvey Dent aka Due Facce. Il cast è completato da Con O'Neill, Gil Perez-Abraham, Vic Waghorn, Rodrig Andrisan. Obie Matthew e i gemelli Max e Charlie Carver. "The Batman" arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor