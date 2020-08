Tenet: trailer finale del film di Christopher Nolan (al cinema dal 26 agosto)

Di Pietro Ferraro sabato 22 agosto 2020

L'atteso nuovo film di Christopher Nolan arriva nei cinema italiani il 26 agosto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un trailer finale per l'uscita statunitense dell'atteso Tenet di Christopher Nolan che uscirà nei cinema americani il 3 settembre mentre in Italia arriverà il prossimo 26 agosto.

Il nuovo trailer si concentra fortemente su grandi sequenze d'azione, ma nonostante i tre minuti di durata la trama resta in gran parte un mistero, anche se sappiamo che l'elemento viaggio nel tempo è stato escluso con la trama ufficiale che ha rivelato una sorta di manipolazione fisica del tempo denominata "Inversione".

Il film proiettato in anteprima per la stampa è stato paragonato ad Inception, ma sembra che la trama risulti un po' troppo arzigogolata e abbia generato confusione.

La trama ufficiale:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Il cast internazionale di "Tenet" include John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. "Tenet" è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip ne è il produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è del compositore Ludwig Göransson.