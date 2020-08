Black Adam al DC Fandome: anteprima video con Dwayne Johnson in costume

Di Pietro Ferraro sabato 22 agosto 2020

Dwayne Johnson si prepara al panel di "Black Adam" che si terrà all'evento virtuale DC Fandome del 22 agosto.

L'account ufficiale Twitter di Dwayne Johnson ha pubblicato una nuova anteprima del film Black Adam che parteciperà con un panel all'imminente DC Fandome (22 agosto). Nel teaser vediamo fugacemente The Rock nel suo costume ufficiale e l'effetto è a dir poco dirompente.

Alla regia di Black Adam, spin-off di Shazam!, troviamo lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra (Unknown - Senza identità, Paradise Beach - Dentro l'incubo) che ha recentemente diretto Johnson nell'avventura Disney Jungle Cruise.

Johnson ha confermato che nel film di Black Adam non ci sarà lo Shazam di Zachary Levi, poiché è una storia di origine, ma vedremo il debutto cinematografico della JSA.

Black Adam aka Teth Adam, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, in origine era un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam ideato per comparire in una sola storia. Il personaggio in seguito ha avuto un ruolo regolare da antagonista per essere poi ridefinito in ambito moderno come un antieroe che per breve tempo ha fatto anche parte della Justice Society.

L'uscita del film è attualmente fissata al 22 dicembre 2021 con le riprese che dovevano iniziare quest'anno, ma l'emergenza coronavirus ha stravolto produzioni e posto in lockdown sale cinematografiche di tutto il mondo costringendo ad un posticipo in massa di tantissimi titoli di primo piano.