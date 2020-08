Wonder Woman 1984: nuovo spot tv in attesa del panel al DC Fandome

Di Pietro Ferraro sabato 22 agosto 2020

Wonder Woman 2 arriva nei cinema italiani il 1° ottobre 2020.

In attesa di un nuovo full trailer dall'evento DC Fandome, è disponibile su Twitter un nuovo spot tv di Wonder Woman 1984 che mostra uno scontro tra la Diana Prince di Gal Gadot e la Barbara Ann Minerva aka Cheetah di Kristen Wiig.

Lo spot di 30 secondi assembla un mix di filmati pubblicati in precedenza e alcune sequenze nuove di zecca, promuovendo al contempo il primo evento di DC FanDome attualmente in corso.







OMFG minding my own business watching TV and randomly there’s a brand new commercial for #WonderWoman1984!!!!! And I’m freaking out #ww84 #DCFanDome pic.twitter.com/UPfQhfdnFN

— W✪NDERB✪Y84 (@WonderboyLB) August 21, 2020

"Wonder Woman 1984" riunirà la regista Patty Jenkins e l'attrice Gal Gadot e introdurrà nuovi avversari per Diana Prince: la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig, alias Cheetah, e il Maxwell Lord di Pedro Pascal. Come suggerisce il titolo, "Wonder Woman 1984" sarà ambientato al culmine della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Diana Prince ritroverà l'amato Steve Trevor (Chris Pine), che torna misteriosamente dopo la sua tragica morte alla fine del film originale. Jenkins ha scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham (I Mercenari), lavorando ad un trattamento della storia che ha elaborato con l'autore di fumetti Geoff Johns. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

L'uscita italiana di "Wonder Woman 1984" è fissata al 1° ottobre 2020.