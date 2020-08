Black Adam: immagini e logo ufficiale dall'evento DC Fandome

Di Pietro Ferraro domenica 23 agosto 2020

Dwayne Johnson ha portato immagini e anticipazioni del film "Black Adam" all'evento virtuale DC Fandome.

Dopo gli "antipasti" rilasciati da Dwayne Johnson nel corso del mese, ecco finalmente servita la portata principale al panel del film Black Adam tenutosi all'evento virtuale DC Fandome. Durante l'evento sono stati rivelati una serie di suggestivi concept art che ci mostrano il mondo di Kahndaq dove Teth-Adam, l'antieroe DC e nemesi di Shazam, ha avuto i natali.

Le immagini sono state mostrate durante il panel accompagnate dalla voce narrante di Johnson: "Kahndaq aveva bisogno di un eroe. Invece hanno preso me. Ho fatto quello che doveva essere fatto e mi hanno imprigionato per questo. Ora, 5.000 anni dopo, sono libero. E vi do la mia parola, nessuno mi fermerà mai più." Johnson ha anche avvertito il team della Justice League che: "La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare".

Johnson durante il panel ha inoltre confermato che "Black Adam" vedrà il debutto sul grande schermo della leggendaria Justice Society, annuncio accompagnato da concept art del team DC che includerà Doctor Fate, Hawkman, Cyclone e l'Atom Smasher di Noah Centineo.

Ho un talento per distruggere i bulli, ma ci sono alcuni che pensano che abbia bisogno di aiuto. Hawkman, Doctor Fate e le loro nuove reclute: Cyclone e Atom Smasher. Si chiamano Justice Society, un'organizzazione che crede nella lotta per la verità e la giustizia. Beh, insegnerò loro che le uniche convinzioni per cui combatto sono le mie. Benvenuti nella verità, nella giustizia e nel modo di Black Adam.

Johnson ha voluto commentare anche le voci che Henry Cavill sarebbe in trattative per tornare nei panni di Superman in un film DC che non sarà Man of Steel 2, ma potrebbe essere un cameo in "Black Adam": "Potrebbe essere bello passare del tempo con Superman per via dei nostri punti di forza e velocità; Black Adam e Superman potrebbero diventare amici...Oppure no."

"Black Adam" diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) uscirà nei cinema il 22 dicembre 2021.





Fonte: Collider