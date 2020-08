Shazam 2: svelato titolo ufficiale al DC Fandome

Di Pietro Ferraro domenica 23 agosto 2020

Shazam 2 in uscita il 4 novembre 2022 ha un titolo ufficiale.

Anche il sequel Shazam 2 ha fatto tappa all'evento DC Fandome, dove il regista Adam Sandberg e il protagonista Zachary Levi hanno svelato il titolo ufficiale del sequel: Shazam: Fury of the Gods.

Oltre a Levi e Sandberg al panel si sono aggiunti altri membri del cast di supporto: Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Meagan Good e Adam Brody.







We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 22, 2020

Sandberg non ha voluto rivelare ulteriori dettagli, ad esempio chi sono le divinità furiose del titolo?, ma cast e regista hanno confermato che "Shazam 2" includerà una sorta di "cameo segreto".

"Questo significa che posso parlare del cameo segreto?" ha chiesto Asher Angel che interpreta Billy Batson nel film. "Non puoi parlare di queste cose, Asher Angel", ha risposto prontamente Zachary Levi, che interpreta Shazam!, strizzando l'occhio al giovane collega.

Per quanto riguarda chi potrebbe interpretare il "cameo segreto" tra i candidati il Black Adam di Dwayne Johnson che potrebbe presenziare dopo aver avuto il suo film da solista, il Superman di Henry Cavill che voci danno in trattative per riprendere il ruolo di Superman in un apparizione a sorpresa oppure qualche personaggio dei fumetti di Shazam citato dai fan, tra i più popolari Rosso Boccalarga (Tawky Tawny) una tigre antropomorfa e parlante, amica di Billy Batson e Capitan Marvel, che indossa vestiti e cammina in posizione eretta.

L'uscita di "Shazam 2: Fury of the Gods" è attualmente programmata al 4 novembre 2022.

Fonte: Collider