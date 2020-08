Aquaman 2 al DC Fandome: il regista James Wan parla del sequel

Di Pietro Ferraro domenica 23 agosto 2020

James Wan rivela dettagli sulla storia di "Aquaman 2" durante un panel tenutosi al DC Fandome.

Tra gli ospiti dell'evento DC Fandome c'era anche il regista James Wan, che in un apposito panel ha parlato della realizzazione del campione d'incassi Aquaman (1 miliardo e 148 milioni nel mondo) e fatto un breve accenno all'atteso Aquaman 2.

Wan ha partecipato al panel DC in compagnia di Patrick Wilson (Ocean Master), ma i fan non hanno potuto non esprimere grande delusione per l'assenza di Jason Momoa (Arthur Curry), che non ha presenziato neanche al panel dello "Snyder Cut" di Justice League.

Come detto l'argomento principale del panel ha riguardato la realizzazione dell'originale Aquaman, ma Wan dopo la delusione per Momoa non poteva non dare ai fan almeno qualche indizio sulla prossima avventura del Re di Atlantide. A quanto a riferito da James Wan, Aquaman 2 avrà un tono più "serio" e non possiamo che ringraziarlo per questo poiché l'originale dall'impatto visivo strepitoso presentava, come il precedente Justice League, un umorismo a tratti forzoso che ha reso alcune scene un po' imbarazzanti.

Direi che il secondo sarà un po' più serio. Un po' più rilevante in un mondo in cui viviamo oggi. E penso che sia più o meno quella la direzione i cui vogliamo andare.

In una precedente intervista con Ellen DeGeneres, Momoa a proposito di "Aquaman 2" aveva parlato di un film per la prima volta "ambientato tutto sulla terraferma...non ci sono alieni che distruggono la Terra, ma siamo noi stessi a farlo."

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di Aquaman 2 al 16 dicembre 2022.

Fonte: Collider