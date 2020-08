Stasera in tv: "Windstorm 2 - Contro ogni regola" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 24 agosto 2020

Canale 5 stasera propone Windstorm 2 - Contro ogni regola (Ostwind 2), dramma per famiglie tedesco del 2015 diretto da Katja von Garnier e interpretato da Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard e Marvin Linke.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Hanna Binke:Mika

Jannis Niewöhner: ilan

Marvin Linke: Sam

Amber Bongard: Fanny

Cornelia Froboess: Maria Kaltenbach

Tilo Prückner: Herr Kaan

Jürgen Vogel: Philipp Schwarz

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Walter Sittler: Hanns de Burgh

Max Tidof: Leopold Sasse

Henriette Morawe: Tinka

Stephan Schwartz: Kai

Peter Sikorski: Junger Banker

Valérie Schneider: Chicca

Kenzie Dysli:Charlotte





La trama

Vacanze estive. Mika è felicissima di rivedere Windstorm. Ma poi scopre strane ferite sul ventre del cavallo per le quali nessuno ha una spiegazione.Nel frattempo la tenuta Kaltenbach è sull'orlo della bancarotta. Con il cuore pesante Mika decide di partecipare ad un torneo per provare a vincere un alto premio in denaro. Ma durante l'allenamento Windstorm appare distratto e spesso fugge. Mika durante una di queste fughe segue lo stallone nero fino alle profondità della foresta scoprendo con sua grande sorpresa che Windstorm ogni volta fugge per recarsi da una giumenta grigia. Nel frattempo appare uno strano ragazzo di nome Milan che afferma di essere il proprietario della giumenta e di poter aiutare Mika a vincere il torneo.





Curiosità



Il film è basato sul libro "Windstorm - Ritorno a Kaltenbach" di Carola Wimmer.



Le riprese si sono svolte interamente in Germania in tutti comuni dell'Assia (Immenhausen, Kassel, Grebenstein).



La regista Katja von Garnier ha diretto anche il primo e il terzo film della serie Windstorm ("Liberi nel vento" e " Ritorno alla origini"), il fantasy-horror Blood and Chocolate - La caccia al licantropo è aperta, il film per la tv Angeli d'acciaio e il dramma musicale Bandits.



Il film è il sequel di Windstorm - Liberi nel vento del 2013. Nel 2017 è uscito Windstorm 3 - Ritorno alla origini. Nel 2019 è uscito un quarto film dal titolo Ostwind: Aris Ankunft, basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Lea Schmidbauer e diretto da Theresa von Eltz.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice tedesca Annette Focks che ha musicato anche Windstorm - Liberi nel vento e Windstorm 3 - Ritorno alle origini. I crediti di Focks includono anche colonne sonore per Treno di notte per Lisbona, SMS per te, Era mio nemico, 55 passi e il film d'animazione Molly Monster.

La colonna sonora include i brani "You belong to the wild" e "Miracles" interpretati da Azadi.



1. Ostwind - Aufbruch nach Ora - Opener

2. Ostwind

3. Spanien

4. Mika reitet durch die Berge

5. Spanische Dressur

6. Bedrohung

7. Mika und Ostwind

8. Brandzeichen

9. Das Gestüt

10. Die Quelle Ora

11. Freundinnen

12. Wildpferde

13. Tara

14. Tara ruft die Wildpferde - Das alte Gestüt

15. Mika und Tara

16. Taras Pferd ist krank

17. Tara ist zurück

18. Der Stein

19. Sam auf dem Esel

20. Ora wird eingezäunt

21. Das Rennen

22. Der Abschied

23. Ostwind in Freiheit

24. Andalusien 4:18

25. Suite (Bonus Track aus "Ostwind 2")

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]