Urban Legend: Katherine McNamara per il reboot

Di Pietro Ferraro martedì 25 agosto 2020

Il franchise slaher "Urban Legend" ritorna sul grande schermo nell'era digitale.

Casting news via Collider per il reboot del franchise horror Urban Legend, a quanto riporta la fonte l'attrice Katherine McNamara, nota per i ruoli di Clary Fray nella serie tv Shadowhunters e di Mia Smoak alias "Blackstar" nella serie tv Arrow, è attualmente in trattative per recitare nel reboot che sarà diretto Colin Minihan e prodotto da Eric Paquette e Michael Bitar per Screen Gems.

Oltre a Katherine McNamara, il cast include Sydney Chandler (SKAM Austin) confermata ufficialmente e Keith Powers (Straight Outta Compton) che sarebbe attualmente in trattative non ufficializzate. Per quanto riguarda la trama, il reboot esplorerà la nascita e la diffusione delle leggende metropolitane nell'era digitale e alcuni studenti universitari testimoni di alcune morti bizzarre che assomigliano a leggende metropolitane legate agli angoli più oscuri dei social media.

L'originale "Urban Legend" è uno slasher del 1998 interpretato da Jared Leto, Tara Reid, Robert Englund e Brad Dourif. La trama si concentra su una serie di omicidi nel campus di un'università privata del New England, che sembrano tutti modellati su popolari leggende metropolitane. Anche se bocciato dalla critica, "Urban Legend" andò bene al botteghino incassando 72 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 14 milioni di dollari. Il film originale ha generato due sequel: Urban Legends: Final Cut (2000) e il direct-to-video Urban Legends 3 aka Urban Legends: Bloody Mary (2005). C'è anche un quarto film del 2007 dal titolo Ghosts of Goldfield in origine titolato Urban Legends: Ghosts of Goldfield con Kellan Lutz realizzato dopo la vendita dei diritti del franchise da parte di Sony. In seguito impressionato dalle vendite in DVD di "Urban Legends: Bloody Mary" lo studio ha riacquisì i diritti e così "Ghosts of Goldfield" è stato distribuito senza il supporto del franchise "Urban Legends".