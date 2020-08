Il professore matto: in sviluppo un reboot da Project X Entertainment

Di Pietro Ferraro martedì 25 agosto 2020

Dopo l'originale con Jerry Lewis e il remake con Eddie Murphy annunciato un nuovo rifacimento per la commedia "Il professore matto".

Dopo l'originale con Jerry Lewis e il remake con Eddie Murphy, la commedia Il professore matto fruirà di un reboot prodotto da Project X Entertainment, che ha recentemente acquisito i diritti sul franchise.

Il sito Deadline riporta che anche se non ci sono ancora un cast, regista e sceneggiatore collegati al progetto, James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein di Project X sono ufficialmente al lavoro sul reboot, con Vanderbilt produttore del film. I crediti di Vanderbilt includono sceneggiature per Zodiac, The Amazing Spider-Man 2, Independence Day - Rigenerazione e il sequel Scream 5 attualmente in sviluppo.

L'originale Le folli notti del dottor Jerryll del 1963, una parodia de "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde" di Robert Louis Stevenson, è un indiscusso classico della commedia americana e uno dei migliori film di Jerry Lewis scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il remake del 1996 con Lewis produttore esecutivo e un istrionico Eddie Murphy protagonista impegnato in ben sei diversi ruoli, ha vinto un Oscar per il Miglior trucco e incassato ben 274 milioni di dollari a fronte di un budget di 54 milioni, generando un sequel La famiglia del professore matto che incassò 166 milioni da un budget di 84 milioni e diede il via a voci su un terzo film con Eddie Murphy che non si consolidarono mai. Inoltre nel 2008 è uscito il sequel animato direct-to-video Harold e il nonno inventore doppiato da Jerry Lewis e Drake Bell che coinvolge il nipote adolescente di Julius Kelp, Harold, che scopre la formula segreta di suo nonno e scatena il suo alter ego.