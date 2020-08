Stasera in tv: "Morto Stalin, se ne fa un altro" su Rai 3

Di Pietro Ferraro martedì 25 agosto 2020

Rai Tre stasera propone Morto Stalin, se ne fa un altro (The Death of Stalin), film commedia del 2017 diretto da Armando Iannucci e interpretato da Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Rupert Friend e Olga Kurylenko.

Cast e personaggi

Steve Buscemi: Nikita Chruščëv

Simon Russell Beale: Lavrentij Berija

Paddy Considine: Andrej Andreev

Michael Palin: Vjačeslav Molotov

Jeffrey Tambor: Georgij Malenkov

Jason Isaacs: Georgij Žukov

Rupert Friend: Vasilij Iosifovič Džugašvili

Olga Kurylenko: Marija Judina

Andrea Riseborough: Svetlana Stalin

Paul Whitehouse: Anastas Mikojan

Paul Chahidi: Nikolaj Bulganin

Adrian McLoughlin: Iosif Stalin

Dermot Crowley: Lazar Kaganovič

Doppiatori italiani

Luca Dal Fabbro: Nikita Chruščëv

Mino Caprio: Lavrentij Berija

Teo Bellia: Andrej Andreev

Vladimiro Conti: Vjačeslav Molotov

Ambrogio Colombo: Georgij Malenkov

Fabrizio Pucci: Georgij Žukov

Edoardo Stoppacciaro: Vasilij Stalin

Domitilla D'Amico: Marija Judina

Chiara Colizzi: Svetlana Stalin

Luca Violini: Anastas Mikojan

Pietro Ubaldi: Nikolaj Bulganin

Pietro Biondi: Iosif Stalin

Giorgio Locuratolo: Lazar Kaganovič





Trama e recensione

Nella notte del 2 marzo 1953, c'è un uomo che sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno. un sadico. un dittatore. È Joseph Stalin. Il Segretario Generale dell'Unione Sovietica (che forse in questo momento si sta pentendo di aver fatto rinchiudere nei Gulag tutti i medici più capaci...). È lì lì. Non ne avrà ancora per molto. Sta per tirare le cuoia...e se giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu!





Curiosità



Il film è basato sul romanzo grafico "La morte di Stalin" di Fabien Nury e Thierry Robin.



Il regista Armando Iannucci ha insistito per non far parlare i personaggi con accento russo, per due motivi: pensava che avrebbe portato il pubblico fuori dal film e non voleva che gli attori e le attrici si preoccupassero del loro accento quando improvvisavano. In un'intervista Iannucci ha dichiarato che i giornalisti russi che avevano visto in anteprima il film avevano elogiato la decisione.



Il film è stato bandito in Russia il 23 gennaio 2018, due giorni prima della sua uscita. Il ministero della Cultura ha dichiarato: "Il certificato di distribuzione del film The Death of Stalin è stato ritirato". Un membro del comitato consultivo del Ministero della Cultura avrebbe detto: "Il film dissacra i nostri simboli storici - l'inno sovietico, gli ordini e le medaglie, e il maresciallo Zhukov è ritratto come un idiota", e ha aggiunto che l'uscita di questo film prima del 75° L'anniversario della fine della battaglia di Stalingrado (2 febbraio), sarebbe "un affronto ai veterani russi della seconda guerra mondiale".



In una scena, Lavrentiy Pavlovich Beria (Simon Russell Beale) rinchiude una giovane donna in una cella e in seguito le dà un mazzo di fiori al momento del rilascio. Beria era un famigerato predatore sessuale, a volte portato in giro per Mosca in cerca di vittime da aggredire. Dopo che Beria aveva finito con le sue vittime, veniva regolarmente offerto loro un mazzo di fiori. Accettare significava implicare che qualunque cosa fosse accaduta era stata consensuale. Rifiutare avrebbe portato all'arresto, alla tortura e alla scomparsa.



Jason Isaacs indossa meno medaglie rispetto al reale Georgi Zhukov. Lo scrittore e regista Armando Iannucci pensava che il numero reale di medaglie fosse troppo incredibile.



Jason Isaacs ha spiegato la sua decisione di interpretare Georgi Zhukov con un accento dello Yorkshire dicendo: "Le persone più schiette che conosco sono gli uomini dello Yorkshire".



Questo film allude all'incidente aereo del 1950 a Sverdlovsk che uccise tutti i diciannove a bordo, inclusi undici giocatori della squadra di hockey su ghiaccio dell'aeronautica sovietica, il medico della squadra e un massaggiatore. Vasili Stalin, il patron della squadra, temeva così tanto la reazione di suo padre che ha cercato di minimizzare la gravità dell'incidente e si è precipitato a reclutare giocatori sostitutivi nella speranza che suo padre non lo scoprisse.



La scena di apertura nella sala da concerto è basata su un incidente accaduto alcuni anni prima della morte di Stalin. In realtà dovettero usare tre direttori perché il secondo era ubriaco, ma il regista Armando Iannucci ha ritenuto fosse troppo incredibile.



Quando Joseph Stalin crolla per un ictus, una guardia, sentendo il suo crollo dall'esterno, chiede se avrebbero dovuto indagare. L'altra guardia risponde che dovrebbe stare zitto prima che Stalin li uccida entrambi per essere entrati senza permesso. Stalin ha lasciato ordini permanenti espliciti di non disturbarlo mentre dormiva in nessuna circostanza, con la disobbedienza punibile con la morte. È uno dei motivi per cui nessuno ha cercato di indagare quando non si è svegliato alla sua solita ora.



L'alcolismo di Vasili Stalin era altrettanto grave quanto rappresentato in questo film e ha causato la sua morte all'età di quarant'anni.



L'arresto e il rilascio della moglie di Vyacheslav Molotov (Sir Michael Palin), Polina (Diana Quick), è più o meno coerente con i fatti reali. Polina fu arrestata nel 1949 con false accuse e condannata a cinque anni di lavori forzati e ottenne la libertà solo dopo la morte di Joseph Stalin. Molotov in quel periodo fu costretto da Stalin a divorziare da lei. È stata usata come strumento da Lavrenti Beria, come raffigurato in questo film, per assicurarsi la lealtà di Molotov. Si sono risposati e hanno vissuto insieme fino alla sua morte nel 1970. Anche se la loro relazione sembra sincera e adorabile, Molotov non ha mai incolpato Stalin o criticato per le purghe che hanno portato alle difficoltà che sua moglie ha dovuto affrontare.



Quando Nikita Sergeyevich Khrushchev (Steve Buscemi) conforta Svetlana Alliluyeva (Andrea Riseborough), nasconde la testa tra le mani e dice "Tanto vale che mi spari come mia madre". Il 9 novembre 1932, la madre di Svetlana, Nadezhda Sergeevna Alliluyeva, ebbe un battibecco pubblico con suo marito, Joseph Vissarionovich Stalin, durante una cena sugli effetti del programma di collettivizzazione del governo su vari contadini dell'URSS. Salì in camera da letto e si sparò.



Nei titoli di coda, le persone vengono cancellate dalle foto. Il governo sovietico ha cancellato alcune figure epurate dalla storia alterando le loro immagini o cancellandole dalle foto.



Quando il Politburo scopre per la prima volta il corpo in coma di Stalin la mattina dopo il suo ictus e lo sposta dal letto, allude brevemente a come "si sono sbarazzati dei bravi dottori di Mosca". È un riferimento al Complotto dei medici, una campagna del 1952 - 1953 che accusava i medici di origini ebraiche di cospirare per assassinare i leader sovietici.



Jason Isaacs ha deciso di farsi mettere una grossa cicatrice sul viso per mostrare che Georgi Zhukov era stato in guerra. Il vero Zhukov non aveva una cicatrice sul viso.



Quando i medici sostitutivi vengono convocati dopo la morte di Stalin, l'attore che interpreta il giovane dottore è Emilio Iannucci, figlio del regista Armando Iannucci.



Quando arriva alla dacia di Joseph Vissarionovich Stalin (Adrian McLoughlin) e scopre che Stalin è crollato sul pavimento, Lazar Moiseyevich Kaganovich (Dermot Crowley) impreca silenziosamente sottovoce invece di fingere dolore a differenza degli altri membri del presidio. Si tratta di un riferimento indiretto agli eventi della scomparsa di Lenin all'inizio della formazione dell'Unione Sovietica e al modo in cui Kaganovich, che era un bolscevico già nel 1917, sopravvisse per un pelo alla conseguente epurazione e alla conseguente presa di potere che portò al governo di Stalin sostenendo quest'ultimo.



Le stime dello storico Roy Medvedev pongono il numero delle vittime uccise dal regime di Stalin a quaranta milioni di persone.



Secondo un articolo dell'Independent dell'aprile 1993 alcuni lavoratori hanno scoperto diversi resti di ossa, tra cui i teschi di due bambini, vicino all'ex casa di Lavrenti Beria che stavano trasformando nell'ambasciata tunisina. Si pensa che queste fossero alcune delle vittime di Beria poiché erano ricoperte di calce o cloro.



Il feldmaresciallo Georgi Zhukov che bacia Nikita Khrushchev sulle labbra è un riferimento al famoso bacio tra Leonid Brezhnev ed Erich Honecker del 1979.



Il figlio di Nikita Khrushchev, Sergei Khrushchev, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa russa Tass, dove ha definito questo film "una rappresentazione distorta e umiliante del passato" ed è grato al ministro della cultura della Federazione Russa che ha proibito l'uscita del film in Russia. Per lui si tratta di una "parodia di tutto il Paese e del governo di quel tempo".



Armenia, Bielorussia e Kazakistan sono gli unici paesi membri dell'Unione economica euroasiatica ad aver mostrato questo film, anche se brevemente. In Armenia, questo film è stato presentato in anteprima in due sale a Yerevan il 25 gennaio 2018. In Bielorussia, questo film è stato presentato in anteprima in un piccolo numero di sale dopo un ritardo iniziale. In Kazakistan questo film è stato proiettato solo una volta al Clique Festival 2018.



Il film costato 8 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 24.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Christopher Willis (Veep - Vicepresidente Incompetente, La vita straordinaria di David Copperfield).



1 Moscow, 1953

2 Beria's Plan

3 First on the Scene

4 We Cry for You

5 Special Delivery

6 Removal Men

7 Pall-Bearers

8 Back from the Gulags

9 Politburo

10 Let the People Come

11 He Looks So Small

12 Setting the Trap

13 Staging a Coup

14 Flowers

15 A Comedy of Terrors (End Titles)

16 End Credits



