Mulan: nuovo trailer italiano per il debutto in streaming su Disney Plus

Di Pietro Ferraro martedì 25 agosto 2020

Il remake "Mulan" arriva direttamente in streaming su Disney + con speciale Accesso VIP.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano del remake Mulan che annuncia l'uscita del film direttamente sul canale streaming Disney+.

"Mulan" arriverà direttamente in streaming e in esclusiva su Disney+ dal 4 Settembre. Si potrà guardare il live-action in anteprima rispetto al rilascio per tutti gli altri abbonati Disney+ con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 Euro.

La trama ufficiale di Mulan:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Niki Caro dirige da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek. Il cast vede protagonisti anche Jason Scott Lee come Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui e Jet Li nei panni dell'Imperatore.