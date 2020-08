Chiamate un dottore!: trailer italiano della commedia con Michel Blanc (al cinema dal 10 settembre)

Di Pietro Ferraro martedì 25 agosto 2020

Il 10 settembre arriva in Italia con Medusa la commedia francese di Tristan Séguéla.

Medusa ha reso disponibile un trailer italiano di Chiamate un dottore!, la commedia di Tristan Séguéla con Michel Blanc e Hakim Jemili in uscita nei cinema d'Italia il 10 settembre.

La trama ufficiale:

È la vigilia di Natale. I parigini più fortunati si preparano a scartare i regali con le rispettive famiglie. Altri guardano la televisione a casa, da soli. Altri ancora, come Serge, lavorano. Serge è l’unico medico di guardia di SOS Médecin, quella sera. I suoi colleghi si sono tutti defilati. In ogni modo, non ha più nulla da dire, in quanto si è preso troppe libertà nell’esercizio della professione medica ed è a un passo dalla radiazione. Le visite si susseguono e Serge tenta di stare al ritmo sebbene a malincuore, fino quando, a un certo punto, gli comunicano l’indirizzo della paziente successiva dalla quale deve recarsi. Si tratta dell’indirizzo di Rose, una persona che conosce bene e che lo chiama in suo aiuto. Arriva sul posto contemporaneamente a un fattorino di Uber Eats, Malek, anche lui, in servizio quella sera...

Il cast è completato da Solène Rigot, Chantal Lauby, Franck Gastambide, Victor Artus Solaro, Fadily Camara, Ophélia Kolb, Maxence Tual, Jacques Boudet, Marie-Christine Adam, Nicolas Vaude e Natalie Beder, Maxime Elias-Menet e Lucia Sanchez.

L'attore Michel Blanc ha recitato in Lui portava i tacchi a spillo, Un pesce color rosa, Prêt-à-Porter, Amore, cucina e curry e Il mostro di Robert Benigni; Blanc ha già interpretato un medico in un ruolo non accreditato nella commedia Due fuggitivi e mezzo.

Tristan Seguela dirige da una sua sceneggiatura scritta con Jim Birmant (Sound of Noise).