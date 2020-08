Stasera in tv: "The Square" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

Rai Tre stasera propone "The Square", commedia drammatica del 2017 diretto da Ruben Östlund e interpretato da Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West e Terry Notary.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Claes Bang: Christian

Elisabeth Moss: Anne

Dominic West: Julian

Terry Notary: Oleg

Christopher Læssø: Michael

Annica Liljeblad: Sonja

Elijandro Edouard: Pojken

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Christian

Francesca Fiorentini: Anne

Simone Crisari: Michael

Marco Vivio: Daniel

Alessandro Rigotti: Bjorn

Gabriele Meoni: bambino





Trama e recensione

Vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, The Square ha sorpreso pubblico e critica con un mix irresistibile di ironia e provocazione, analisi sociale e umorismo “scorretto”, soprattutto sul mondo dell’arte contemporanea, consacrando Ruben Östlund (Forza Maggiore) come uno dei più originali cineasti di oggi. Protagonista del film è Christian, curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma, nonché padre amorevole di due bambine. Nel museo c’è grande fermento per il debutto di un’installazione chiamata “The Square”, che invita all’altruismo e alla condivisione, ma quando gli viene rubato il cellulare per strada, Christian reagisce in modo scomposto, innescando una serie di eventi che precipitano la sua vita rispettabile nel caos più completo.





Curiosità



Il film ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2017; 6 European Film Awards (Miglior film, commedia, regista, attore (Claes Bang), sceneggiatura e scenografia; 1 Premio Goya (Miglior film europeo) e 1 David di Donatello (Miglior film dell'Unione europea).



Terry Notary interpreta l'uomo scimmia "Oleg" nel film. L'artista russo Oleg Kulik è stato invitato alla mostra collettiva internazionale "Interpol" a Färgfabriken, Stoccolma, Svezia. In apertura del vernissage, Kulik si è esibito come un cane. Balzava in piedi, rotolava e persino mordeva le gambe della folla di VIP. Kulik ha detto di aver agito come rappresentante del popolo russo intimidito, che ora attaccava e mordeva. La folla era così spaventata e infuriata che hanno chiamato la polizia. In questo film c'è una scena simile, carica e offensiva, ma qui l'artista della performance si comporta come una scimmia.



"Non voglio mai avere scene intermedie che siano lì solo per raccontare la trama. Se ho queste scene penso di aver fallito un po' come regista". Ruben Östlund ha spiegato che la sua missione è realizzare film pieni di scene interessanti e autonome che evidenziano il comportamento umano.



La voce avverte che l'animale è addestrato a percepire la debolezza e la paura, quindi la miglior difesa è rimanere fermi e sperare nella sfortuna degli altri. "Riguarda l'effetto spettatore. Il motivo per cui non abbiamo la capacità di assumerci la responsabilità in situazioni del genere è perché siamo animali da branco e ci spaventiamo, e quando ci spaventiamo rimaniamo paralizzati. E stiamo pensando, non prendere me, non prendere me, prendi qualcun altro." ha detto Ruben Östlund.



Lo studio preliminare di "The Square" è stato "Rutan" (The Square), una mostra al Vandalorum di Värnamo, in Svezia, nella primavera del 2015, dove il regista Ruben Östlund e il produttore cinematografico Kalle Boman hanno voluto esaminare la fiducia reciproca. Le immagini della mostra sono incluse nel film.



L'incidente in cui è stato rubato il cellulare di Christian si basa sull'esperienza reale del regista Ruben Östlund e di un suo amico che è stato derubato in modo simile.



In una scena, un uomo con la sindrome di Tourette urla ad un giornalista. Ruben Östlund ha detto che questo è stato ispirato da un vero incidente in un teatro svedese, ed è stato rappresentato senza paura di insensibilità, dal momento che ha detto che tutte le persone sono satireggiate nel suo lavoro.



"Queste persone che all'inizio erano sedute in smoking e mangiavano la loro cena simpatica e raffinata, volevo che fossero animali incivili alla fine, penso che la cosa più incivile del nostro tempo sia la rabbia collettiva contro gli individui che agiscono da incivili. Non è questa la cosa spaventosa di noi?" ha detto Ruben Östlund riguardo alla scena dell'uomo-scimmia.



Anna-Stina Malmborg e Gunnar Höglund interpretano se stessi come due importanti collezionisti d'arte e donatori nel mondo dell'arte di Stoccolma.



Ruben Östlund ha detto a Cannes: "Tutto può succedere in un film quando improvvisamente una scimmia appare in un appartamento. Tutto dovrebbe avere una scimmia al suo interno".



A "Christian" viene detto dal personaggio "Michael" che sta pensando e agendo in un modo "troppo svedese". Entrambi gli attori (e i personaggi) sono danesi e parlano danese per tutto il film, e questo fa parte di una "faida" amabile di lunga data che oppone gli ostinati svedesi ai rilassati danesi.



Ruben Östlund ha vinto la Palma d'Oro per questo film, segnando la prima volta che una produzione prevalentemente svedese ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dal 1992, anno del film Con le migliori intenzioni di Bille August.



Ruben Östlund ha detto che è stato difficile per Elisabeth Moss e Dominic West adattarsi alla direzione svedese, ma alla fine si sono adattati.



La scimmia che appare nel film è una femmina di bonobo adulta.



Le riprese si sono svolte da giugno a ottobre 2016 a Göteborg, Stoccolma e Berlino. La galleria del film è basata sul Palazzo Reale svedese.



Il personaggio di Julian interpretato da Dominic West è basato sul regista e pittore Julian Schnabel.



Nella dichiarazione degli artisti di The Square, hanno scritto "The Square è un santuario di fiducia e attenzione. Al suo interno condividiamo tutti uguali diritti e doveri".



Nel film c'è una scimmia apparentemente impegnata a creare arte. Questo si riferisce ad una vecchia burla. Un presunto artista d'avanguardia francese autodidatta, Pierre Brassau, apparve in una mostra d'arte a Göteborg nel 1964. Una serie di intenditori d'arte furono ingannati da questo esperimento intenzionale. Fu lo scimpanzé Peter dello zoo di Borås a creare il "dipinto spontaneista", e la mente dietro di esso erano un gallerista e un giornalista che vennero accusati di frode.



Note di regia

Diffidenza crescente: Nel 2008 è stata creata per la prima volta in Svezia un’area residenziale privata e chiusa all’esterno, a cui solo i proprietari possono accedere. È solo uno dei molti segni del fatto che le società europee stanno diventando sempre più individualistiche, via via che il debito pubblico cresce, la spesa sociale diminuisce e le differenze tra ricchi e poveri si allargano sempre di più. Anche in Svezia, un tempo considerata la società più egualitaria al mondo, la crescente disoccupazione e la paura del futuro hanno spinto le persone a diffidare degli altri e della società

stessa.

“Effetto spettatore”: Durante le ricerche fatte per il mio film PLAY, in cui raccontavo di bambini che rapinano altri bambini, mi sono imbattuto più volte nell’incapacità generale di offrire aiuto in uno spazio pubblico. Le vere rapine che hanno ispirato il film hanno avuto luogo di giorno in una città tranquilla come Göteborg, nei centri commerciali, sul tram, nelle piazze e gli adulti non hanno nemmeno reagito, malgrado molti di questi eventi accadessero proprio vicino a loro. Questa forma di

inibizione della possibilità di aiutare il prossimo quando sono presenti anche altre persone, viene chiamato dagli psicologi e sociologi “effetto spettatore” (bystander effect): la probabilità che qualcuno presti il suo aiuto è inversamente proporzionale al numero di persone presenti, a causa del meccanismo della “diffusione di responsabilità” (diffusion of responsibility) che in molti casi prevale nei grandi gruppi.

Un’altra epoca: Quando mio padre era ragazzo, negli anni ’50, le società occidentali dovevano ancora avere un senso di responsabilità condivisa. I suoi genitori lo lasciavano andare da solo a giocare al centro di Stoccolma all’età di sei anni, mettendogli una targhetta con l’indirizzo intorno al collo nel caso si fosse perso. Questo ci ricorda che all’epoca gli altri adulti erano visti come membri degni di fiducia all’interno di una comunità, capaci di aiutare un bambino nei guai. Il clima sociale di oggi non sembra aumentare la coesione di gruppo, né la nostra fiducia in generale nella società, al punto che tendiamo a vedere negli altri adulti una minaccia verso i nostri bambini. È con questi pensieri in mente che alcuni anni fa, insieme a Kalle Boman, produttore e professore di cinema all’università di Göteborg, ho sviluppato l’idea di THE SQUARE come progetto artistico orientato sul tema della fiducia all’interno della società e del bisogno di riconsiderare alcuni valori attuali.

All’origine del film: Il titolo del film è preso proprio da questo progetto, la cui prima esibizione risale all’autunno 2014 al Vandalorum Museum di Värnamo, città nel sud della Svezia. L’installazione è poi diventata permanente al centro della piazza della città: se qualcuno si trova al centro del quadrato illuminato a led, ha il dovere di agire se qualcun altro ha bisogno di aiuto. Anche la nostra mostra allestita a Värnamo, poi ripresa nel film, ruota intorno all’idea che l’armonia sociale dipende da scelte semplici che ognuno di noi compie ogni giorno: i visitatori del museo dovevano scegliere tra due porte, una con scritto “I trust people”, l’altra con “I mistrust people” (mi fido/non mi fido delle persone). La maggior parte del pubblico sceglieva la prima, ma poi aveva i sudori freddi quando gli veniva chiesto di lasciare cellulare e portafoglio sul pavimento del museo… Questa contraddizione illustra quanto sia difficile comportarsi seguendo i propri principi.