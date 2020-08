Upstate: Ryan Reynolds e John August per una nuova commedia di Netflix

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

Ryan Reynolds e lo sceneggiatore John August tornano a fare squadra dopo il mistery "The Nines".

Ryan Reynolds ha firmato con Netflix per il ruolo di protagonista in una nuova commedia dal titolo Upstate. Il sito Deadline riporta che il progetto segna una reunion tra Reynolds e lo sceneggiatore John August, i due hanno collaborato per The Nines, esordio alla regia di August.

Deadline riferisce che Reynolds oltre che protagonista sarà anche coautore della sceneggiatura. Reynolds e August serviranno anche come produttori esecutivi del progetto tramite Maximum Effort, la società di produzione di Reynolds. I crediti di August come scrittore e includono diversi film di Tim Burton (Big Fish, La fabbrica di cioccolato), i due Charlie's Angels di McG e il recente remake live-action Aladdin di Disney.

"Upstate" è la quarta collaborazione di Reynolds con Netflix dopo i thriller d'azione 6 Underground di Michael Bay e Red Notice di Rawson Marshall Thurber, quest'ultimo titolo che vede Reynolds recitare al fianco Dwayne Johnson e Gal Gadot è in attesa di riprendere la produzione dopo lo stop causa coronavirus. C'è anche un film senza titolo con viaggi nel tempo sviluppato da Shawn Levy e Skydance recentemente acquisito da Netflix.

Altri progetti di Reynolds includono i film d'azione Free Guy - Eroe per gioco (11 agosto 2020) e The Hitman's Wife's Bodyguard (20 agosto 2021), sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, entrambi attualmente in fase di post-produzione.