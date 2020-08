Wonder Woman 1984: nuova statua "Iron Studios" di Cheetah

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

La Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig nella forma di Cheetah ritratta in una nuova spettacolare statua diorama ispirata al sequel Wonder Woman 2.

Il recente nuovo trailer di Wonder Woman 1984 rilasciato in occasione dell'evento DC Fandome ha svelato nella parte finale il look della feroce Cheetah di Kristen Wiig. Ora grazie agli artisti di Iron Studios possiamo dare una migliore occhiata al look della nuova nemesi di Diana Prince con una nuova strepitosa statua diorama in edizione limitata (scala 1:10) che ritrae proprio il personaggio di Barbara Ann Minerva nella sua forma felina e in una posa dinamica che ne esalta la sinuosità.

Con i suoi artigli affilati, il feroce villain felino salta con la sua velocità sovrumana per attaccare la sua potente rivale amazzone. Con questo scenario, Iron Studios presenta"Cheetah BDS Art Scale 1/10 - WW84", una statua ispirata alla versione cinematografica dell'iconica cattiva, antagonista di Wonder Woman nel film WW84, interpretata dall'attrice Kristen Wiig. Diverse donne hanno usato l'identità di Cheetah nei fumetti, ma il principale Cheetah che prende vita nei cinema è la dottoressa Barbara Ann Minerva, creata da Len Wein e George Pérez nel 1987. Barbara è un'esperta di antiquariato felice di incontrare Wonder Woman, che in modo mistico è posseduta dai poteri della Dea della Caccia, trasformandosi in Cheetah, una creatura umanoide femmina con le caratteristiche del felino più veloce della Terra, con super forza e riflessi agili. Nei fumetti, Cheetah è ossessionata dal Lazo della verità di Diana.

"Wonder Woman 1984", in uscita il 2 ottobre, riunirà la regista Patty Jenkins e l'attrice Gal Gadot e introdurrà nuovi avversari per Diana Prince: la citata Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig, alias Cheetah, e il Maxwell Lord di Pedro Pascal, un magnate dei media che ammicca a Donald Trump. Come suggerisce il titolo, "Wonder Woman 1984" sarà ambientato al culmine della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Diana Prince ritroverà l'amato Steve Trevor (Chris Pine), che torna misteriosamente dopo la sua tragica morte alla fine del film originale. Jenkins ha scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham (I Mercenari), lavorando ad un trattamento della storia che ha elaborato con l'autore di fumetti Geoff Johns. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

Fonte: Iron Studios