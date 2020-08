The Suicide Squad: nuove locandine ufficiali del film di James Gunn

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

Scopri i nuovi personaggi del sequel "Suicide Squad 2" in arrivo nei cinema il 6 agosto 2021.

Dopo la ghiotta anteprima video di The Suicide Squad di James Gunn dall'evento DC Fandome, sono ora disponibili 21 locandine ufficiali che elencano il cast e i rispettivi personaggi del film, tranne King Shark il cui doppiatore non è stato annunciato, anche se la mancata assegnazione di un personaggio a Taika Waititi ha portato a qualche ipotesi che però resta tale.

Margot Robbie - Harley Quinn (criminale psicopatica ed ex psichiatra membro delle Birds of Prey, dell'originale Suicide Squad e della nuova Suicide Squad)

Jai Courtney - Captain Boomerang (folle ladro australiano che brandisce boomerang armati / membro sia dell'originale che della nuova Suicide Squad)

Joel Kinnaman - Rick Flag (eroico capo militare dell'originale Suicide Squad e ora il leader della nuova squadra).

Viola Davis - Amanda Waller (Un funzionario del governo che ha organizzato il programma Task Force X e ha fondato la prima Suicide Squad. Ora è a capo della seconda Suicide Squad)

John Cena - Peacemaker (killer spietato che crede nel raggiungimento della pace ad ogni costo descritto come un "un Captain America stron*o" / membro della nuova Suicide Squad)

Pete Davidson - Black Guard (Un mercenario e membro della nuova Suicide Squad)

Michael Rooker - Savant (Un hacker e membro dello nuova Suicide Squad)

Sean Gunn - Weasel (terrificante serial-killer parte uomo e parte ratto / membro della nuova Suicide Squad)

Idris Elba - Bloodsport (sta scontando una pena in prigione per aver sparato a Superman con un proiettile di kryptonite / membro della nuova Suicide Squad)

Peter Capaldi - The Thinker (un supercriminale con capacità telepatiche / membro della nuova Suicide Squad)

David Dastmalchian - Polka Dot Man (un cattivo minore di Gotham City che ha la capacità di far crescere pois sul suo corpo che possono essere usati come arma / membro della nuova Suicide Squad)

Daniela Malchior - Ratcatcher 2 (versione femminile dell'originale Ratcacher; in origine uno sterminatore di topi a Gotham City, deve il suo nome alla sua speciale capacità di comunicare e addestrare i topi / membro della nuova Suicide Squad)

Flula Borg - Javelin (atleta tedesca diventata supercriminale che brandisce il giavellotto come armi)

Nathan Fillion - T.D.K. aka The Detachable Kid (un supercriminale che può staccare le sue braccia e usarle come armi).

Mayling Ng - Mongal (aliena sorella di Mongul e alleata della nuova Suicide Squad)

Alice Braga - Sol Soria (Una rivoluzionaria sudamericana e alleata della nuova Suicide Squad)

Juan Diego Botto - Silvio Luna (spietato dittatore sudamericano)

Storm Reid - Tyla (figlia adolescente del Bloodsport di Idris Elba)

Joaquin Cosio - Generale Mateo Suarez (comandante in seconda del dittatore Luna)

Jennifer Holland - Emilia Harcourt (un'assistente di Amanda Waller)

Warner Bros. ha fissato l'uscita di "The Suicide Squad" al 6 agosto 2021.