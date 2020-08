Soggy Bottom, cominciano le riprese del prossimo film di Paul Thomas Anderson

Di Antonio M. Abate mercoledì 26 agosto 2020

La vicenda ambientata nella San Fernando Valley versione anni '70 ha un titolo, e PTA ha pure cominciato le riprese

Uno dei primi a partire, dopo un rinvio di qualche mese, Paul Thomas Anderson ha cominciato le riprese del suo prossimo film, il cui titolo è attualmente Soggy Bottom. E Los Angeles, come possiamo vedere dalle foto riportate su TFS, sembra essere tornata indietro di decenni, precisamente agli anni '70, periodo in cui è ambientata questa nuova storia di PTA.

Ad Encino perciò si registra almeno una spinta, per quanto contenuta, verso un'ordinarietà che manca a ragion veduta da mesi. In sordina, senza squilli di tromba, se non fosse appunto per queste poche ma eloquenti foto che girano su Twitter, con alcuni imbattutisi forse finanche casualmente sul set di una San Fernando Valley ricostruita alla bisogna.

Quanto al cast, sappiamo che Vicky Krieps ha preso parte a delle prove; che Bradley Cooper è dentro pure lui, e si vede peraltro in queste recenti immagini; e che addirittura una delle HAIM, il gruppo per cui Anderson ha girato svariati videoclip, potrebbe figurare tra gli attori. Come si può intendere, è tutto piuttosto aleatorio, nel senso che si tratta d'informazioni per lo più ricavate, senza annunci ufficiali che a questo punto attendiamo con interesse.