Wonder Woman 1984: svelato brano "Themyscira" di Hans Zimmer

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

Disponibile un brano in anteprima della colonna sonora dell'atteso sequel "Wonder Woman 2" in arrivo nei cinema ad ottobre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Water Tower Music ha reso disponibile un video con una traccia in anteprima della colonna sonora ufficiale di Wonder Woman 1984, il nuovo film DC in arrivo nei cinema ad ottobre.

La traccia svelata è il brano "Themyscira" composto da Hans Zimmer che ha curato le musiche originali del secondo film in solitaria della supereroina DC, il primo film è stato invece musicato da Rupert Gregson-Williams (Aquaman).

Il ricco curriculum di Zimmer non manca di film basati su fumetti con musiche originali per la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, L'uomo d'acciaio e Batman v Superman di Zack Snyder, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro e X-Men - Dark Phoenix.

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, in cui vedremo la prode amazzone di Themyscira affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, "Wonder Woman 1984" è il seguito del film campione d’incassi sulla supereroina DC, "Wonder Woman" del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.