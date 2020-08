The Kaiju Score: AfterShock e Sony portano il fumetto al cinema

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 agosto 2020

L'heist movie con kaiju di Aftershock Comics arriverà sul grande schermo.

Sony Pictures e AfterShock Comics faranno squadra per portare il fumetto The Kaiju Score sul grande schermo. Il sito Deadline riporta che l'adattamento cinematografico del fumetto scritto da James Patrick (Grimm Fairy Tales, Death Comes to Dillinger, The Monsters of Jimmy Crumb) e illustrato da Rem Broo (The End Times of Bram and Ben, Terminal Protocol) sarà prodotto da Todd Black di Escape Artists, Jason Blumenthal e Steve Tisch, con Tony Shaw, che ha portato il fumetto alla Sony, e Lee Kramer e Jon Kramer di AfterShock.

La sinossi ufficiale del fumetto che sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2020:

È il colpo più pericoloso mai tentato. Quattro criminali disperati si stanno giocando il tutto per tutto per un'opportunità unica nella vita, rubare milioni di opere d'arte e trasformare le loro miserabili vite. L'inghippo? Devono tirarlo fuori sotto il naso di un kaiju da mille tonnellate. E un mostro gigante potrebbe essere solo l'ultimo dei loro problemi THE KAIJU SCORE è ciò che accade quando un film di Quentin Tarantino prende posto nel bel mezzo di un film di Godzilla.

Writer: James Patrick / Artist and Colorist: Rem Broo / Letterer: Dave Sharpe / Cover: Rem Broo / $4.99 / 32 pages

