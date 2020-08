Face/Off: Hugh Jackman disposto a fare un remake con Ryan Reynolds, ma ad una condizone

Di Pietro Ferraro giovedì 27 agosto 2020

Hugh Jackman durante un'intervista parla di un potenziale remake dell'action anni novanta "Face/Off" di John Woo.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds in un remake del pazzesco action Face/Off di John Woo? Non è qualcosa di così improbabile poiché è stato proprio Jackman a lanciare scherzosamente l'idea durante un'intervista con SiriusXM in cui si stava parlando della campagna lanciata su Reddit per vedere finalmente sullo schermo insieme i due amatissimi attori.

Jackman e Reynolds sono molto attivi sui social media e spesso si punzecchiano nei panni di due personaggi amatissimi dai fan: Wolverine e Deadpool. Questo divertente e divertito battibeccare ha contrassegnato anche quest'ultima intervista in cui Jackman si è detto disposto a rifare Face-Off con il collega, ma solo se si girasse in modo che lui e Reynolds non s'incontrino mai realmente sullo schermo ("E' possibile girarlo in modo da non essere mai realmente insieme? In questo caso si potrebbe fare.").

"Face/Off" uscito nel 1997 per il sottoscritto è il miglior film della fase hollywoodiana del regista di culto John Woo. La trama segue John Travolta e Nicolas Cage, rispettivamente nei panni di un agente dell'FBI e di un terrorista, nemici giurati, che assumono l'aspetto fisico l'uno dell'altro. Prima produzione americana in cui Woo ha ricevuto un maggiore controllo creativo, "Face / Off" ha guadagnato il plauso della critica per le interpretazioni di Cage e Travolta, la regia, le sequenze d'azione, la colonna sonora di John Powell, la profondità emotiva, l'originalità e l'umorismo. Il film è stato anche un successo commerciale con 245 milioni di dollari incassati in tutto il mondo ed è stato nominato ad un Oscar nella categoria miglior montaggio sonoro.

A settembre dello scorso anno Paramount Pictures ha annunciato l'intenzione di realizzare un reboot di "Face / Off" con un nuovo cast, Neal Moritz come produttore e Oren Uziel (22 Jump Street, The Cloverfield Paradox) a bordo per la sceneggiatura.

Fonte: Cinemablend